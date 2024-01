Es ist kein Geheimnis, dass Bethesda an einem neuen Indiana Jones-Game arbeitet. Nun kursiert allerdings ein Gerücht um das neue Indiana Jones-Game im Internet. Demnach sollen wohl mehrere Studios an der Fertigstellung beteiligt sein sollen.

Bereits 2021 kündigte Bethesda die Entwicklung eines Indiana-Jones-Spiels an. Durch die Übernahme von Bethesda durch Microsoft, erscheint der Titel exklusiv für Xbox und PC. Ein konkretes Releasedatum steht zwar noch nicht fest, allerdings soll das Spiel noch im Laufe diesen Jahres erscheinen. Die offizielle Ankündigung dürfte in der kommenden Xbox Developer Direct am 18. Januar 2024 erfolgen.

Nun ist das Gerücht im Umlauf, dass außer Entwickler MachineGames auch noch die Studios von 343 Industries, id Software und Tango Gameworks am Projekt beteiligt sind. Die Studios gehören ebenfalls allesamt zu Microsoft-Familie.

Der Co-Moderator des Xbox Infinite-Podcasts namens Middleagegameguy hat diese überraschende Mitteilung als Erster über X geteilt. Nun verbreitet sich die Nachricht durch weitere X-Accounts rasch weiter.

(FYI) According to @Middleagegamegy Indiana Jones has not only been developed by Machine Games, but has been co-developed by 343 Industries, id Software, and Tango Softworks

