Brauch ich VPN fürs Online-Gaming?

Da der VPN-Server quasi als Dein Vertreter im Internet dient, ist Dein konkreter Standort für Dritte nicht ermittelbar. Dies könnt Ihr auch für die Nutzung regionaler Inhalte verwenden. Das sogenannte VPN-Standort-Spoofing ermöglicht Euch den Zugriff auf den Server eines anderen Landes. Das hilft Euch auf Inhalte zuzugreifen, die eben geografisch eingeschränkt sind.

Das einfachste Beispiel sind hier vermutlich die verschiedenen Video-Streaming-Dienste. Diese stellen manche Filme und Serien überhaupt oder zu unterschiedlichen Zeiten in bestimmten Ländern zur Verfügung. Durch die Nutzung eines VPN-Servers in dem entsprechenden Land könnt Ihr dieses Geo-Blocking ganz einfach aushebeln. Das funktioniert übrigens nicht nur am Computer oder Smartphone, sondern auch direkt am Smart-TV. Eurer Gaming-Konsole oder mit dem Amazon Fire Stick, eben einfach auf jedem Betriebssystem.

CyberGhost bietet Euch in allen Lebenslagen und für alle Geräte die notwendige Sicherheit und Anonymität im Netz. Dank des 24/7-Supports mit deutschsprachigen Mitarbeitern wird Euch auch im Problemfall schnell und kompetent geholfen. Die 45-tägige Geld-zurück-Garantie erlaubt Euch außerdem einen umfassenden Testlauf. Das Beste folgt zum Schluss: mit dem aktuellen Angebot von CyberGhost bekommt Ihr die Sicherheit für gerade einmal 2,19 € im Monat auf bis zu 7 Geräten.

Dieser Artikel wurde mit der freundlichen Unterstützung von CyberGhost ermöglicht und enthält Werbung.