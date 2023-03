GoPack, das neue maßgeschneiderte Supplement für den Athleten in jedem Gamer

Dieser Artikel wird Euch präsentiert von GoPack!

Die Gründer der CBD Marke Trees launchen das erste Gaming Supplement mit CBD in Deutschland. Mit ihren zwei Produkten für VOR und NACH dem Spiel revolutionieren Sie den Nahrungsergänzungsmittelmarkt für e-Sports Athleten und die Gamer, die es noch werden wollen. GoPack setzt auf Wirksamkeit, ganz nach dem Motto: Help the player, beat the game.

GoPack – das erste Gaming Supplement mit CBD in Deutschland

Spieler werden professioneller, die Gaming-Industrie boomt, und doch ist alles, was Gamern bisher zur Verfügung gestanden ist, eigentlich für Sportler anderer Disziplinen gedacht. Go Pack ändert das. Sie sind die ersten Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln speziell für Gamer auf dem Markt. Sie sehen es als ihre Aufgabe, den Spielern dabei zu helfen, das Spiel zu besiegen. Und dann auf zum nächsten Spiel. Go Pack!

Zwei maßgeschneiderte GoPack Produkte, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Gamer

Alle Inhaltsstoffe von GoPack sind maßgeschneidert für den e-Sport entstanden im engen Austausch mit Gamern und zugeschnitten auf ihre speziellen Bedürfnisse: Das sind einerseits Fokus und Konzentration vor und während des Spiels (GoPack Reaction and Concentration) und andererseits auch das tiefe Bedürfnis nach dem Spiel herunterzukommen und abzuschalten (GoPack Relaxation and Recreation). Alle Konkurrenzprodukte konzentrieren sich auf das erste Bedürfnis (hauptsächlich durch den Inhaltsstoff Koffein). Keiner hat bisher ein Produkt angeboten, das hilft, die Emotionen und das Adrenalin herunterzufahren, um entspannen und einschlafen zu können.

Es erlaubt dem Spieler nach einer langen, auslaugenden Spielesession zur Ruhe zu kommen und rasch einzuschlafen. Denn das ist es, worüber viele Gamer sich beklagen: die Unmöglichkeit runterzukommen. Mit der Kombi aus den beiden Produkten unterstützt GoPack die Spieler dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. So können aus Semi-professionellen Gamern bald schon E-Sport Athleten werden.

GoPack setzt auf Wirksamkeit

Im Gegensatz zu den 0815 Gaming-Drinks auf dem Markt, sieht sich GoPack als High-End Produkt. GoPack ist für e-Sport Athleten und aufstrebende e-Sport Athleten konzipiert. Das hochwirksame Produkt (Ampulle und Kapsel) soll auch nicht täglich eingenommen werden, sondern vor Wettkämpfen oder wichtigen Trainings, wenn es auf die Leistung ankommt und jeder zusätzliche Edge entscheidend sein kann. Die Kapseln sind durchaus für den täglichen Gebrauch geeignet, um den Organismus mit wichtigen Vitaminen und Spurenelementen zu versorgen. Damit der Körper und die Psyche bereit sind, wenn es wieder heißt Game on!

CBD macht den Unterschied

Die Gründer von GoPack kommen aus der CBD-Branche. Mit ihrer Marke Trees behaupten sie sich seit ein paar Jahren auf dem hart umkämpften CBD-Markt in Deutschland. Sie treiben selbst viel Sport und kennen deshalb die Wirkung, die CBD auf Athleten hat. Je nach Dosierung kann CBD die Entspannung fördern, aber auch die Konzentration verbessern. Ein idealer Match für Gamer also. Denn GoPack sieht professionelle Gamer als e-Sports Athleten mit Bedürfnissen, die man ernst nehmen sollte. Vollste Konzentration, höchste Reaktionsgeschwindigkeit, komplexe Bewegungsabläufe der Finger: all das setzt dieser Sport voraus.

Beim Gamen braucht man etwas, das schnell wirkt und worauf Verlass ist. Daher die Entscheidung für wasserlösliches CBD. Dieses wird zu mehr als 90% vom Körper aufgenommen, was mit herkömmlichen CBD-Ölen nicht möglich wäre. Der wasserlösliche CBD-Extrakt ist bis zu 10-mal wirksamer als herkömmliche CBD-Produkte.

Wirksamkeit bestätigt und Einnahme von ESL erlaubt

Der Europäische Gerichtshof hat 2020 in einem Urteil klargestellt, dass CBD kein Suchtmittel ist. Außerdem ist CBD, im Gegensatz zu THC, auch keine verbotene Substanz auf der Liste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). In GoPack Produkten ist kein THC enthalten. Die ESL (Electronic Sports League) hat eine eigene Regel zu CBD: CBD darf während den Events nicht eingenommen werden da es als performance-enhancing gilt. Vor oder nach den Events kann es aber problemlos eingenommen werden.

Weniger Koffein, und trotzdem vollste Konzentration und Fokus vor dem Spiel

Es ist kein Geheimnis, dass Koffein die Konzentration fördert und deshalb ein wichtiger Bestandteil von sogenannten Energy Drinks ist. Auch GoPack Reaction and Concentration enthält Koffein. Allerdings nur 80mg, was gerade mal einer Espressotasse entspricht. Laut EFSA können gesunde Erwachsene (die nicht schwanger sind) pro Tag 400mg Koffein ohne gesundheitliche Bedenken konsumieren.

GoPack Reaction & Concentration punktet mit vielen anderen Inhaltsstoffen, die sich direkt auf das Spielverhalten auswirken:

Brainberry® ist ein natürlicher Aronia Beeren Extrakt, welcher die kognitive Leistung, die Konzentration und psychomotorische Geschwindigkeit verbessert. Brainberry® wurde über 12 Wochen von 101 Probanden getestet (doppelblind, placebo-kontrolliert) und zeigte unter den Teilnehmern eine signifikante Verbesserung der Spielleistung durch bessere Augen-Hand-Koordination, Fokus, Reaktionszeit und Energie.

Ginkgo biloba ist eine der wirksamsten Pflanzen, wenn es um die Verbesserung der Konzentration und der mentalen Performance insgesamt geht. Sie unterstützt nicht nur das Gedächtnis, sondern wirkt auch gegen Stress.

Grüntee fördert die Konzentration, macht aber nicht so nervös und hibbelig wie Kaffee und gilt dank vieler Gerbstoffe insgesamt als magenschonender. Die im grünen Tee vorhandene Aminosäure L-Theanin stimuliert unser Gehirn und hilft uns dabei, in einen Zustand der entspannten Konzentration zu finden.

Vitamin B12 ist wesentlich an verschiedenen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt. Es sorgt für ein gesundes Nervengewebe, eine gute Gehirnfunktion und für die Produktion von roten Blutkörperchen. Bei zu wenig Vitamin B12 kann man sich u.a. müde, appetit- und antriebslos fühlen.

Nach dem Spiel schnell wieder zur Ruhe kommen

Das Spiel ist beendet. Nicht selten ist es schon spät und man muss am nächsten Tag früh aufstehen und wieder fit sein. Man legt sich also hin, denn jetzt ist das Ziel ein erholsamer Schlaf. Jeder, der zockt, weiß: Das ist leichter gesagt als getan. Körper und Geist sind noch viel zu aufgeregt, um einschlafen zu können. Stattdessen analysiert man seine Games, ruft sich die begangenen Fehler ins Gedächtnis und überlegt, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann. Oder man sonnt sich im Erfolg. Vielleicht wurde nach einem gewonnenen Spiel ausgiebig gefeiert? Auch dann ist es nicht selbstverständlich, einfach einzuschlafen.

Dann kann man auf GoPack Relaxation and Recreation einnehmen. Es besteht aus Inhaltsstoffen, die den Spieler schnell in einen Zustand der Entspannung versetzen.

AffronEye® ist ein Safranextrakt und eine klinische Studie hat gezeigt, dass es die Sehfunktion und die Funktion der Photorezeptoren der Netzhaut, sowie die Flimmerempfindlichkeit der Netzhaut signifikant verbessert.

Baldrian und Hopfen werden oft für pflanzliche Schlafmittel kombiniert. Beide fördern den Schlaf. Jedoch haben sie unterschiedliche Wirkungen im Körper, die sich gegenseitig ergänzen. Während Hopfen sich ähnlich wie Melatonin verhält, beeinflusst Baldrian das Adenosin. Dieses Schlaf-Hormon verhindert die Ausschüttung von anderen Botenstoffen, die wach und aktiv machen.

Vitamin A spielt eine wichtige Rolle für die Augen. Ohne ausreichend Vitamin A im Körper wird nicht genügend Augenfarbstoff gebildet und Betroffene riskieren, nachtblind zu werden. Vitamin-A-Mangel zeigt sich u.a. durch: Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Leistungseinbußen, Atembeschwerden und Blutarmut (Anämie).

Magnesium ist an der Energieproduktion im Körper beteiligt. Es ist wichtig für Herz, Nerven und Gehirn, außerdem erhöht es die Leistungsfähigkeit. Magnesiummangel zeichnet sich unter anderem durch Schlappheit, Müdigkeit und Muskelkrämpfe aus.

GoPack Formulierung von Experten speziell für Gamer entwickelt

Die Formulierung von GoPack wurde im Labor von Experten entwickelt. Das Produkt wird in Österreich produziert und abgefüllt. Auch der Bio-Hanf, der für GoPack verwendet wird, wird in Österreich nachhaltig angebaut und verarbeitet. So wurde ein High End Produkt geschaffen. Die Spieler, die es schon getestet haben, sind begeistert. Und wann bist du bereit für die GoPack Experience?