[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Blu-Ray und DVD von SISSY

Zum Heimkinostart der Horrorkomödie SISSY am 23. Februar haben wir für euch ein kleines Gewinnspiel. Diesmal geht es um die Blu-Ray oder DVD des Films. Um teilzunehmen, füllt das Gewinnspielformular weiter unten aus und landet damit in unserem Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit (Nenn sie nicht) SISSY!

Als Teenager noch als „Sissy“ verspottet, zwölf Jahre später erfolgreiche Influencerin: Eben hat Cecilia es auf 200.000 Follower geschafft, da wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die hört auf den Namen Emma und lädt die ehemalige Schulfreundin zur Junggesellinnenparty ins australische Outback ein. Dort kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Cecilias früherer Erzfeindin Alex. Aus alter Rivalität wird schnell ein aus dem Ruder laufender blutiger Kampf … und die Party hat gerade erst begonnen!

Die vermeintlich heile Instagram-Welt ist nichts als schillernde Fassade in diesem schwarzhumorigen Social-Media-Slasher, in dem eine Influencerin auf dem Junggesellinnenabschied mit ihrer einstigen Erzrivalin aneinandergerät. Einer der ganz großen Hits auf den Genre-Festivals – mit THE BOLD TYPE-Star Aisha Dee auf mordsguten Abwegen bei der Jagd von Like zu Like.

Gewinnspielformular SISSY

Teilnahmeschluss ist der 10.03.2023, 10:00 Uhr