Geralt von Rivia bekommt neues Gesicht

Die Nachricht erschütterte das Fandom und sorgte für Empörung wie auch Tränen: Henry Cavill wird in der 4. Staffel von The Witcher nicht mehr als Geralt von Rivia auftreten.

Das teilte der Schauspieler gestern via Instagram-Post mit. Damit gehe die Serie aber nicht zu Ende. Ein Ersatz für die Rolle von Geralt sei bereits gefunden: Liam Hemsworth wird in die Fußstapfen treten und in Staffel 4 der Netflix-Serie den Weißen Wolf verkörpern.

Die Fans sind offensichtlich gespaltener Meinung. Viele, die die Serie explizit wegen Cavill gesehen haben, teilten in den Sozialen Medien mit, Hemsworth und die weitere Produktion nicht weiter zu unterstützen. Andere bekundeten ihre Trauer, dass Cavill sich aus der Rolle von Geralt zurückgezogen habe, wollen der 4. Staffel und Hemsworth durchaus eine Chance geben.

In der 3. Staffel werden wir Cavill als The Witcher aber noch begleiten können – ein kleines Trostpflaster für diejenigen, die diese Nachricht mitgenommen hat. The Witcher wird im Sommer 2023 auf Netflix laufen.

Bildquelle: Netflix