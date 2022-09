Online-Glücksspiel: Mega Moolah – Wissenswertes zum Slot!

Online-Glücksspiel: Mega Moolah – das müssen Spieler über den Slot wissen!

Auf dem digitalen Glücksspielmarkt tummeln sich einige Games, die als Klassiker gelten und den Status als Kultspiel innehaben. Mega Moolah gehört zweifelsfrei in diese Riege. Der Online-Slot von Entwickler Microgaming wartet mit einem afrikanischen Setting auf und entführt die Spieler in die Serengeti. Da darf der Löwe natürlich nicht fehlen. Die majestätische Raubkatze nimmt eine zentrale Rolle im digitalen Spielautomaten ein.

Mega Moolah Erfahrungen in Top-Casinos

Mega Moolah können Spieler in vielen verschiedenen Online-Casinos zocken. Zahlreiche Top-Anbieter mit offizieller Glücksspiellizenz haben den Slot im Angebot. Bei slots.info erfährt die Spielergemeinde, welche Betreiber aus der Masse herausstechen und das Kultspiel anbieten. Für einen ersten Vorgeschmack sorgt die folgende Auflistung:

Magic Red

Magic Red ist seit 2014 auf dem digitalen Glücksspielmarkt aktiv und gehört zu Aspire Global International. Der Konzern genießt einen sehr guten Ruf in der Branche und steht für Sicherheit und Seriosität. Entsprechend ist Magic Red ein äußerst beliebtes und bekanntes Online-Casino.

Willkommensbonus: 100 Prozent bis zu 200 Euro

JackpotPiraten

JackpotPiraten ist eines der ersten Online-Casinos mit deutscher Lizenz. Die Plattform gehört zur Gauselmann-Gruppe und bietet zahlreiche virtuelle Automatenspiele an. Neben vielen exklusiven Slots von Merkur und Novomatic ist auch Mega Moolah mit an Bord.

Willkommensbonus: 100 Prozent bis zu 250 Euro

Casumo

Casumo verfolgt einen sehr interessanten und innovativen Ansatz. Kunden des Online-Casinos kommen in den Genuss hochwertiger Games, die aus der Schmiede namhafter und renommierter Provider stammen. Das Online-Casino bietet die jeweiligen Spiele im Verbund an und stellt sie als kollektives Spielerlebnis zusammen. Die Spielergemeinde können im Rahmen eines speziellen Programms neue Planeten entdecken und auf neue Level aufsteigen. Gezockt werden kann auf dem Desktop oder per mobile App.

Willkommensbonus: 100 Prozent bis zu 500 Euro

Mega Moolah – Aufbau & Funktionsweise

Mega Moolah ist ein progressiver Online-Slot, der insgesamt auf fünf Walzen gespielt wird und über 25 Gewinnlinien verfügt. Auf den Walzen können normale Gewinnsymbole sowie Wilds und Scatters erscheinen. Komplex ist das Spiel entsprechend nicht. Das sorgt für eine niedrige Einstiegshürde und spricht verschiedene Spielertypen an.

Bekannt und beliebt ist Mega Moolah unter anderem wegen seiner progressiven Natur. Der Slot ermöglicht gigantische Gewinne, die lebensverändernd sein können. Bis heute geht einer der größten Gewinne auf dem digitalen Glücksspielmarkt auf den Spielautomaten von Microgaming zurück.

Die Spielweise von Mega Moolah ist kein Hexenwerk und geht schnell ins Blut über. Im ersten Schritt wird die Anzahl der Gewinnlinien ausgewählt und der Einsatz pro Linie festgelegt. Im Anschluss können die Walzen gedreht werden. Pro Spielrunde entscheidet die Anordnung der Symbole, wie hoch der Gewinn ausfällt oder ob es überhaupt einen Gewinn gibt. Das Nonplusultra bildet das Glücksrad, das ganz zufällig ausgelöst werden kann und den Gewinn des Jackpots ermöglicht.

Mega Moolah – diese Gewinnsymbole gibt es!

Der afrikanische Kontinent und die Serengeti bilden den thematischen Aufhänger in Mega Moolah. Provider Microgaming hat daher seinen Slot mit passenden Gewinnsymbolen versehen. Vor allem regionale Tierarten sind prominent vertreten. Da sie unterschiedliche Funktionen und Rollen einnehmen, müssen sich Spieler vor dem ersten Dreh mit den jeweiligen Symbolen vertraut machen. Auf diese Art und Weise können die besten Kombinationsmöglichkeiten verinnerlicht werden.

Abseits der Tierarten gibt es in Mega Moolah noch andere Symbole, die auch in vielen anderen Automatenspiele vertreten sind. So hat Microgaming seinem Slot klassische Spielkarten spendiert – Zehn, Bube, Dame, König und Ass. Sie spielen jedoch in puncto Gewinnmaximierung eine eher untergeordnete Rolle, da die Tiersymbole wesentlich interessanter sind.

Im Grunde folgt der hierarchische Aufbau der Devise: Je größer und stärker das Tier auf dem Symbol, desto höher fällt der Gewinn aus. Gezählt wird auf den Walzen dabei von links nach rechts. Pro Linie wird der jeweilige Einsatz multipliziert.

Die beiden wichtigsten Tiersymbole im Überblick:

Löwe: Der Löwe nimmt die Rolle als Joker ein, kann alle anderen Symbole ersetzen und ist für die Gewinnkombinationen verantwortlich. Führt die Raubkatze zu einem Gewinn, verdoppelt sich die entsprechende Gewinnsumme ganz automatisch. Das Löwensymbol ist in Mega Moolah das lukrativste und begehrteste Symbol. Taucht es gleich fünfmal auf den Walzen auf, winkt die größte (reguläre) Auszahlung. Nur der Jackpot ist größer.

Der Löwe nimmt die Rolle als Joker ein, kann alle anderen Symbole ersetzen und ist für die Gewinnkombinationen verantwortlich. Führt die Raubkatze zu einem Gewinn, verdoppelt sich die entsprechende Gewinnsumme ganz automatisch. Das Löwensymbol ist in Mega Moolah das lukrativste und begehrteste Symbol. Taucht es gleich fünfmal auf den Walzen auf, winkt die größte (reguläre) Auszahlung. Nur der Jackpot ist größer. Affe: Der Affe fungiert als Scatter und ermöglicht Direktgewinne, die zuweilen sehr hoch ausfallen können. In einigen Fällen betragen die Gewinne das Hundertfache der eingesetzten Summe.

Alternativen zu Mega Moolah – die besten progressiven Jackpots!

Mega Fortune (NetEnt)

Mega Fortune stammt aus der Schmiede von NetEnt und ist ein Premium-Jackpot. Der Slot gilt als ärgster Konkurrent von Mega Moolah. Beide Games streiten sich seit Jahren um den Titel als größter Online-Spielautomaten-Jackpot. Mega Fortune ist dabei recht ähnlich aufgebaut und stellt den Spielern ein Glücksrad für die ganz hohen Gewinne zur Verfügung. Insgesamt können bis zu drei verschiedene Jackpots abgeräumt werden.

Jackpot Giant (Playtech)

Jackpot Giant ist einer progressiver Slot von Playtech, der einen Hauptgewinn von mehr als fünf Millionen Euro ermöglicht. Ausgeschüttet wird diese gigantische Summe, wenn fünf Wild-Symbole auf der mittleren Gewinnlinie erscheinen. Abseits der Jackpot-Funktion ist Jackpot Giant gespickt mit Frei- und Bonusspielen.

Joker Millions (Yggdrasil)

Joker Millions ist der Premium Jackpot von Yggdrasil. Der schwedische Provider gehört mittlerweile zu den ganz großen Namen in der Branche und ist mit seinen Slots in vielen deutschen Online-Casinos vertreten. In Joker Millions können Spieler knapp über zwei Millionen Euro gewinnen. Diese Summe reicht zwar nicht an die Konkurrenz heran, lebensverändernd ist sie jedoch allemal.

