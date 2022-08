NFT Games: Die neue Form, Prämien und Preise zu ergattern?

Videospiele online und offline sind die Freizeitbeschäftigung überhaupt, die sich mittlerweile durch alle Altersklassen zieht. Laut Statistik greifen mehr als 34 Millionen Deutsche regelmäßig zum Handy oder zum Controller, um in der digitalen Spielewelt zu versinken. Weitere 42 % gehen dem Hobby gelegentlich nach. Mit den neuen NFT Games, die neben fantastischen Grafiken und trickreichen Spielkonzepten auch noch die Möglichkeit bieten, Prämien zu erspielen, werden diese Zahlen wahrscheinlich noch weiter ansteigen.

Diese Arten von Prämien gibt es bei Games

In der Spielebranche gibt es bereits eine Vielzahl an Bonusoptionen, die dafür sorgen, dass die User gern zurückkommen und die Plattformen frequentieren. So bieten Clouddienste kostenlose Testphasen für bestimmte Spiele an. Digitale Spielbanken setzen hingegen auf andere Prämien. Hier erspielt man sich Free Spins oder erhält bei Einzahlungen Bonusgeld, das bei den Spielen umgesetzt und in Echtgeld verwandelt werden kann.

So funktionieren NFT Games mit Play-To-Earn

Mit dem Auftauchen der neuen NFT Games hat die Gaming Szene eine interessante Form geschaffen, Spielspaß und Wertgewinnung miteinander zu verbinden. Als erstes NFT Game wird Etheria aus dem Jahr 2015 gesehen, bei dem zum ersten Mal digitales Land verkauft und gekauft werden konnte. Danach wurde CryptoKitties gelauncht und der Rest ist der Anfang einer neuen Geschichte.

Spiele, die auf der Blockchain-Technologie basieren, erfreuen sich einer stetig steigenden Beliebtheit. Dabei funktionieren diese Games auf dem sogenannten Play-To-Earn Konzept. Das eigentliche Spiel ist kostenlos und nutzt das Free-to-Play Prinzip. Während des Spiels können die Nutzer digitale Assets erhalten, die in den meisten Fällen als NFTs ausgegeben werden. Je mehr Spieler bei einem Game aktiv sind, desto mehr Skins, Karten oder andere Assets können erspielt werden. Angebot und Nachfrage regeln den Wert der NTFs.

Dass die NFT Games funktionieren, liegt daran, dass die NFTs eindeutig zuweisbar sind und nicht kopiert werden können. Der Besitzer ist ohne Probleme identifizierbar und ermöglicht damit den Handel von In Game Assets auf NFT-Basis.

Pexels

3 Formen NFT-Prämien zu verdienen

NFTs können auf unterschiedliche Weise verdient werden. Eine sehr weit verbreitete Variante ist die Freischaltung von Prämien während des Spiels. Erreicht der User ein neues Level oder erfüllt er bestimmte Aufgaben, erhält er als Prämie NFTs in Form der spielinternen Währung.

Eine zweite Möglichkeit ist die Prägung eines einzigartigen NFTs. Erhält der Spieler ein ganz besonderes Asset, was eventuell bei einem Sieg oder bei wichtigen Meilensteinen im Spiel freigeschaltet wird, kann dies mit dem unverwechselbaren Eigentumsvermerk gekennzeichnet werden. Dieses Asset, sei es ein bestimmter Skin oder ein Stück Land, kann dann auf dem Markt gehandelt werden.

Die dritte Form, an einzigartige NFTs zu gelangen, nutzt den eigentlichen Mining Prozess von Kryptowährungen. Bei einigen Spielen wie CrazyMiner, FWAR oder auch Cryptonauts können die digitalen Münzen erzeugt werden, was durchaus zu einiger Diskussion im Bereich der Krypto-Miner geführt hat. Diese sehen die Spiele als eine Konkurrenz zu ihrer eigenen Tätigkeit, Kryptomünzen zu erzeugen (zu minen).

Bei diesen NFT Games lohnt sich das Spielen

Die Auswahl der Spiele und NFT Games ist mittlerweile recht umfangreich. Die Spiele nutzen dabei unterschiedliche digitale Währungen als Basis. So setzt Axie Infinity auf das Konzept von Ethereum. Die intergalaktischen Schlachten der bunten fremden Wesen haben in den letzten Jahren viel Spaß in die Wohnzimmer gebracht. Der einzige Haken am Spiel ist der Einstiegspreis. Um mit dem Züchten und Handel der kleinen außerirdischen Wesen zu starten, müssen erst einmal drei der Wesen gekauft werden, wobei der Preis nicht ganz ohne ist.

Ein weiteres sehr erfolgreiches Spiel ist Big Time. Die Charaktere fliegen frei durch die Zeit und erfüllen in den unterschiedlichen Epochen Quests. Mit Big Time Spaces ersteht man digitales Land, dass dafür genutzt werden kann, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Optisch wird dieses Spiel vor allem den Fans von Zelda gefallen.

Welches der vielen Spiele man letztendlich ausprobiert, liegt an den eigenen Vorlieben. Diejenigen, die sich gerne mit Trends und neuen Erscheinungen in der Gaming-Welt beschäftigen, könnten an dem neuen Prinzip interessiert sein.