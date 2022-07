Wer hat online die Übermacht – Gaming oder Glücksspiel?

Das Internet hat unser Leben in den letzten Jahren gravierend verändert. Anfangs war es nur eine Informationsquelle, heute ist es die Art und Weise, wie wir fast alles in unserem Alltag abwickeln. Unser Job verrichten wir online, danach gehen wir im Web-Shop einkaufen. Und Soziale Netzwerke und Video-Chat sind einfach von unserer Lebensweise nicht mehr wegzudenken.

Da wundert es auch nicht, dass der Online Trend an der Unterhaltungsbranche nicht vorbeigegangen ist. Sich seine Lieblingsserien online anzuschauen oder kulturellen Veranstaltungen im Internet beizuwohnen, das ist schon eine Selbstverständlichkeit.

Es gibt jedoch zwei Branchen der Unterhaltungsindustrie online, die immer mehr für Aufregung sorgen. Die Rede ist vom Online Gaming und Online Glücksspiel. Man ist geneigt, beide Unterhaltungszweige als separate Phänomene zu betrachten. Doch wie in jedem anderen Bereich unserer von Technologie geprägten Welt verschwimmen auch hier immer mehr die Grenzen.

Es kommt auf das Glück an, oder?

Vor Jahren hatten wir es leicht, uns in der Welt der Online Unterhaltung zurechtzufinden. Denn beim Gaming und dem Glücksspiel gab es einen markanten Unterschied.

Bei den Video-Spielen war aller klar definiert: egal ob man im Rennwagen eingestiegen war oder den nächsten strategischen Überfall seiner Armee plante, da war nichts dem Zufall überlassen. Ganz anders sah es aus bei der bunten Welt der Online Glücksspiele. Der Name besagt hier schon alles. Über Erfolg oder Niederlage entscheidet beim Online Glücksspiel nur der Zufall. Zumindest bei den meist gespielten Casino-Games wie etwa den Spielautomaten. Natürlich kommt bei manchen Casino-Spielen wie zum Beispiel Blackjack auch Strategie ins Spiel, doch ist auch hier die Rolle der Chance niemals zu unterschätzen.

Allerdings existiert dieser Unterschied beider Branchen nicht mehr oder ist zumindest nicht so ausgeprägt. Und das kennt jeder, der schon mal mit den sogenannten Lootboxen zu tun hatte. Es handelt sich dabei um Zukäufe, mit denen das Spielgeschehen eines Video-Spiels beeinflussen kann. An sich ist das für ein Game nichts Ungewöhnliches. Sich Skins oder Waffen für ein Shooter-Game zu besorgen, ist etwas, das jedem Gamer gut vertraut ist. Dass man allerdings dabei nicht vorher weiß, was sich im Lootbox befindet, das ist schon etwas, was man reinen Herzens Glücksspiel beim Gaming nennen kann. Nur ein kleines Beispiel: ist es nicht ein Segen von Fortuna, wenn man bei FIFA20 die Stars Messi und Ronaldo im Box findet? Und ist man nicht enttäuscht, zu entdecken, dass man sich mittelmäßige Spieler blind gekauft hat?

Glücksspiel im Gaming und Gaming im Glücksspiel

Wer einmal Grand Theft Auto V gespielt hat, der wird es schwer haben, festzustellen, wo genau die Grenze beider Online Welten liegt. Denn in diesem Video-Spiel kann man mit seinem Avatar ein Online Casino betreten und dort die wunderbaren Casino-Spiele zocken. Außerdem spielt sich bei immer mehr Herstellern in der Gaming-Branche die ganze Story in Las Vegas oder in einer anderen Glücksspielmetropole.

In dieser Hinsicht ist auch das Umgekehrte zu beobachten. Online Spielhallen nutzen immer mehr bei der Gestaltung Ihrer Webseiten die Technologie der Gamification. Man steigt unterschiedliche Levels beim VIP-Programm auf, bekommt einen Avatar zugeschrieben und bewegt sich in einer fantastischen Kulisse, genauso wie bei einem Game.

Dass mit dem Online Gaming in Zukunft die Verschmelzung von Online Glücksspiel und Gaming noch weiter voranschreitet, bezweifelt inzwischen niemand mehr. Wir sind also schon gespannt, was uns die Technologie der Unterhaltung noch bescheren wird.

Bildquelle: Pixabay