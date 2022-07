Neues zur geplanten Geforce RTX 4000 und Radeon RX 7000 Serie

AMDs RDNA 3 und Nvidias Ada Lovelace sind die neuen ersehnten Grafikkarten, um die es es bereits viele Gerüchte gibt. Die meisten ragen hier um den rasant ansteigenden Stromverbrauch der geplanten Generationen, welche gerade bei den aktuell steigenden Energiepreisen nicht zu verachten sind. Im Falle von RDNA 3 geht man außerdem von einem Chiplet-Design aus, das laut jüngster Informationen zudem noch günstiger zu fertigen sein soll, als wie bisher in einem riesigen monolithischen Die. Ab hier unterscheiden sich wohl die meisten Gerüchte in vielen Punkten zu Speichergeschwindigkeit, Ausbau, genauer Bezeichnung, TDP und vielen weiteren Punkten. Es bleibt also spannend.

My best guess at the next-gen lineups.

GPUs on the same row should be within +/-10% performance.

NVIDIA info based on @kopite7kimi leaks with some adjustments where I feel it makes sense. pic.twitter.com/2hVQ6Kt39B

— Kepler (@Kepler_L2) July 9, 2022