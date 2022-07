Online bezahlen: Das sind die sichersten Bezahlmethoden

Immer mehr Käufe werden im Internet getätigt. Nicht nur Kleidung und Elektronik werden im Internet gekauft, sondern auch Inhalte für Spiele. Durch die sogenannten In-Game-Käufe können Spieler meistens kosmetische Anpassungen an ihrem Charakter vornehmen oder bestimmte Items kaufen. Nicht nur bei PC- oder Konsolenspielen ist eine sichere Bezahlmethode wichtig. Wer beispielsweise leidenschaftlich gerne im Online Casino zockt, sollte darauf achten, dass es sich um ein Online Casino mit PayPal als Bezahlmethode handelt. Mit Bezug auf Glücksspiel ist besonders darauf zu achten, dass der Anbieter wirklich als seriös einzustufen ist. Es gibt bestimmte Kriterien, mit denen man sichere Zahlungsmethoden für Games erkennen kann. Viele dieser Kriterien gelten nicht nur für Online Casinos, sondern auch für In-Game-Käufe in bekannten Spielen wie Fortnite, aber auch für alle anderen Dinge, die online bezahlt werden. Im Folgenden schauen wir uns an, worauf man beim Bezahlen im Internet achten sollte.

Zahlung per Kreditkarte

Eine der häufigsten Bezahlmethoden beim Online-Shopping ist die Kreditkarte. Grund hierfür ist zum einen die einfache Abwicklung und zum anderen die Option eine Rückbuchung bei der Kreditkartengesellschaft zu erwirken, wenn die Ware beschädigt oder unvollständig ist. Um die Sicherheit beim Online bezahlen zu erhöhen, haben die Kreditkartengesellschaften den 3-D Secure entwickelt. Mit diesem können sich die Kunden eindeutig als rechtmäßiger Inhaber einer Karte zu authentisieren.

Was sind die Gefahren bei der Zahlung mit einer Kreditkarte?

Die Bundespolizei warnt vor betrügerischen E-Mails. Häufig fälschen Kriminelle E-Mails von Shop- oder Spieleseiten. Bekannte Beispiele für betroffene Shops sind Steam und der Store von Playstation. In der Mail versuchen die Betrüger dann, mit klug formulierten Behauptungen an die Kreditkarteninformationen ihrer Opfer heranzukommen. Um kein Opfer von kriminellen Machenschaften zu werden, bietet es sich an, PrePaid-Kreditkarten zu erhalten. Diese können nicht überzogen werden.

Internet-Bezahlsysteme wie PayPal und Klarna

PayPal und Klarna werden häufig benutzt, um Spiele zu kaufen oder im Online Casino Geld aufzuladen. Hierbei gibt man seine Zahlungsdaten nicht an die Website weiter, sondern eröffnet separat ein Konto. Dieses muss verifiziert werden, um die Zahlung darüber abwickeln zu können. Bei PayPal und Klarna ist der Vorteil, dass der Bezahlvorgang in Echtzeit geschieht. Der Käuferschutz von den beiden Bezahldiensten ermöglicht es, eine bereits getätigte Zahlung zu stornieren und den Betrag rückerstatten zu lassen. Online-Händler und Dienste nutzen ebenso gerne PayPal, da sie auch bestimmte Rechte zum Beispiel bei Zahlungsausfällen haben.

Was sind die Gefahren bei der Zahlung über PayPal und Klarna?

Der Käuferschutz der beiden Bezahldienste greift längst nicht immer. Betrüger versuchen häufig mit Phishing-Mails an die Kontodaten von ahnungslosen Opfern zu kommen. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass man niemals auf eine unaufgeforderte Mail von PayPal oder Klarna antworten soll. Falls Mails von Online Bezahldiensten komisch wirken und dazu auffordern, auf Links zu klicken, sollten diese unter keinen Umständen wahrgenommen werden. Besser ist es, solche Mails der Polizei zu melden.

Giropay für In-Game-Käufe

Giropay bietet seinen Kunden höchste Sicherheit durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung bestehend aus PIN und TAN. Konto- und Umsatzinformationen sind nur für den Käufer einsehbar. Über 1.500 Banken sind an das Netz von Giropay angeschlossen. Man kann sagen, dass der Bezahldienst genauso sicher ist, wie Online-Banking.

Mögliche Gefahren bei einer Transaktion mit Giropay

Betrüger haben versucht, mit Spam-Mails an die Daten unzähliger Menschen zu gelangen. Hierfür haben sie sich eine ausgeklügelte Masche überlegt. Und zwar soll eine noch nicht beglichene Rechnung bezahlt werden.

Tipps für den Umgang mit In-Game-Käufen

Es besteht bei vielen Online Diensten die Möglichkeit, Guthaben mit Guthabenkarten aufzuladen. So müssen keine Kontodaten hinterlegt werden. Häufig lassen sich Kaufvorgänge bei Spielen oder Apps deaktivieren. Besonders bei Kindern sollte die Funktion deaktiviert sein. Im Applestore können In-App-Käufe komplett deaktiviert werden. Bei Spielen für den PC oder Online Casinos besteht oft die Möglichkeit, In-Game-Käufe einzuschränken. Hierfür können Transaktionen mit einem Passwort gesichert werden.

Bildquelle: Pixabay