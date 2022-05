Wie mobile Casino Apps durch 5G und Co. immer beliebter werden

Der 5G Ausbau in Deutschland schreitet voran. Die mobilen Daten schießen damit mit bis zu 20 Gigabit pro Sekunde durch den Raum. Das eröffnet für die Nutzung der Smartphones immer neue Möglichkeiten. Egal ob Streamings oder Datenübertragungen bei Videospielen, alles wird praktisch in Echtzeit übertragen, selbst wenn mehrere Apps parallel laufen.

Von dieser Revolution der Handynetze profitiert auch die Gambling-Branche, die mit ihren Online Casino Apps mit Spielen um Echtgeld täglich tausende Spieler in ihren Bann zieht. Die schnelle Datenübertragung macht es den Entwicklern der Slots Apps möglich, immer aufwendigere Features und Videosequenzen in die Spiele einzubauen.

Die Spieler erhalten dadurch ein noch viel intensiveres Spielerlebnis und beste Casinounterhaltung. Bei betrugstest.com gibt es eine Übersicht zu den besten Anbietern von Slot Apps sowie Informationen zu lohnenswerten Bonusangebote zum Spielen um Echtgeld.

Mobile Casino Apps – Entertainment rückt in den Vordergrund

Wer sich früher an einem Spielautomaten gesetzt hat, bekam im Grunde genommen immer das gleiche serviert. Es gab ein Walzen-Grid mit drei oder fünf Walzen, bei dem mit den Spins versucht werden musste, die Bells, BARs und Früchte in die Gewinnlinien zu bringen. Die ersten Online Spielautomaten Mitte der 1990er Jahre sahen ganz ähnlich aus. Sie waren wie „Joker 6000“ oder „Book of Ra“ lediglich ein virtuelles Abbild der aus den Spielotheken und Bars bekannten „einarmigen Banditen“. Noch dazu war die Spieleauswahl eher übersichtlich.

Das hat sich in der Zwischenzeit jedoch gründlich geändert, wozu der Ausbau der Handynetze erheblich beigetragen hat. Spieler, die sich heute im Online Casino anmelden können zumeist aus hunderten oder gar tausenden Spielautomaten und den verschiedensten Varianten von Tischspielen wie Roulette, Blackjack oder Casino Poker wählen. Überdies gibt es Live-Casinospiele, bei denen die Spieler sich per Stream an einen Spieltisch mit echten Dealern zuschalten und ihre Einsätze machen können, sodass echtes Casino-Feeling aufkommt.

Bei den Online Slots können die Spieler heute ebenfalls mehr erwarten. Die modernen Video Slots wie „Gonzo’s Quest“, „Planet of the Apes“ oder „Stars of Orion“ bieten packende Video-Intros in Pixar-Qualität sowie viele einfallsreiche und so noch nie dagewesene Features mit vielen Extra Wilds und ausgefallenen Bonusrunden. Die Spiele entwickeln sich immer mehr hin zu actionreichen Videospielen wie auf der PlayStation oder Xbox. Zwar können die Spiele immer noch um echtes Geld gespielt werden, jedoch rückt das Entertainment eindeutig mehr in den Vordergrund. Spieler rufen die Spiele heute auf, weil sie sich mit ihnen bestens unterhalten fühlen. Durch die Slot-Races und Casinoturniere bieten die Online Casinos zusätzlich die Möglichkeit zur Interaktion. Die Entwicklung der Online Casinos hin zum Social Gambling ist nicht mehr aufzuhalten, was durch die schnellen Handynetze ebenfalls gefördert wird.

Was die neuen Casino Apps sonst noch bieten

Neben der unglaublich großen Auswahl an Casinospielen bieten die modernen Slot Apps in erster Linie faires und sicheres Spiel. Alle Casinospiele werden durch unabhängige Testinstitute wie eCogra oder iTechLabs auf ihren fairen Spielablauf getestet, ehe sie in die Casinos kommen. Seriöse Online Casinos besitzen darüber hinaus eine offizielle Lizenz und müssen hohe Sicherheitsstandards einhalten. So müssen beispielsweise alle Transaktionen der Spieler über separate Bankkonten in der EU laufen. Es muss sichergestellt werden, dass sich kein Minderjähriger im Online Casino anmeldet und Spieler müssen die Möglichkeit haben, sich Limits zu setzen oder auch eine Cooling-Off-Pause einzurichten. Bei den Ein- und Auszahlungen können die Spieler heute auf die verschiedensten Zahlungsmethoden wie Instant-Banking-Dienste oder E-Wallets zurückgreifen. Manche Online Casinos bieten auch Einzahlungen mit Kryptowährungen an. Die Auszahlung bei den Anbietern seriöser Casino Apps dauern heute maximal 24 Stunden. Lange Wartezeiten oder gar Gebühren für die Auszahlung gehören längst der Vergangenheit an.

Bonus für jeden

Spieler, die sich neu im Online Casino registrieren, dürfen sich in der Regel über einen saftigen Willkommensbonus freuen. Spätestens mit der ersten Einzahlung winken ein teils vierstelliges Bonusgeld sowie oft auch Freispiele dazu. Über Promotionen und Gewinnspiele können sich Spieler praktisch zu jeder Zeit neue Freispiele und weitere Bonusangebote sichern. Meist wird auch ein Treueprogramm offeriert, sodass die Spieler mit ihren Einsätzen im Online Casino Bonuspunkte sammeln können, die in Cashback oder auch Freispiele umgemünzt werden können. Hinsichtlich der Bonusbedingungen bleibt festzuhalten, dass in den seriösen Online Casinos alles transparent dargestellt wird und der zur Auszahlung von Bonusgeld geforderte Mindestumsatz moderat ist.