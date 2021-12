Tolle Geschenke zum Online Spielen – Spielauswahl vom Besten

Mit dem neuen Glücksspielvertrag 2021 hat sich das Online Gaming endlich legal etabliert. Und damit bietet es die perfekte Grundlage für tolle Geschenke zum Online Spielen. Auf Game2gether gibt es unzählige Spielvarianten. Von Playstation mit Assassin’s Creed Vallhala, Jurassic World Evolution oder The Matrix Awakens bis hin zu XBox-Games wie Die Sims, Halo oder Fortnite ist alles erhältlich. Und wer gerne Abwechslung hätte zu Pc-Games und Co ist bei Online Spielen gut aufgehoben. Spiele von etablierten Hersteller wie NetEnt oder Microgaming versüßen den Alltag und sorgen für Abwechslung im Alltag. Was es noch zum Entdecken gibt, erfahren Sie hier!

Mehr als nur Gaming

Die digitale Welt bietet mehr als nur ein Erlebnis. Tolle Geschenke zum Online Spielen sind ebenfalls gegeben. Spiele wie Red Dead Online können für Fans die besten Geschenke sein. Black Desert Online hat neue Entwicklungen in der vergangenen Zeit erlebt, sodass es neben dem Magier seit Anfang 2021 noch die Klasse des Sehers gibt. Mit der Klasse befehligt man Raum und Zeit und besitzt atemberaubende Kräfte. Zocker freuen sich über das neue Upgrade und probieren sich gerne durch. Und auch wenn der Beschenkte eher Anfänger im Bereich Online Gaming ist, so bieten diverse Spiele viel Spannung und Ablenkung vom schnöden Alltag.

Warum nicht auch gleich neue Gadgets mit verschenken, um das gesamte Paket aufzuwerten? Mit dem richtigen Zubehör erlebt man die Online Welt umso intensiver und qualitativ hochwertiger. Beispielsweise verbessert der Divoom Ditoo Bluetooth Lautsprecher den Sound beim Zocken und ist auch vom Optischen mehr als nur einzigartig. Der Retro-Look erinnert an die ersten richtigen Computer und ist in Grün, Blau, Pink, Schwarz und Weiß erhältlich. Die dazugehörige Tastatur ist mit einem LED-Licht ausgestattet und insgesamt per Smartphone steuerbar. Für das perfekte Erlebnis braucht es mehr als nur eine gute Auswahl an Spielen. Mit dem Bluetooth Lautsprecher kann man außerdem auch auf Spotify zugreifen.

Online Spielen auf höchstem Niveau

Ein tolles Geschenk muss überlegt sein. So muss überlegt werden, wie man Online Spiele gut präsentieren lässt. In Form von Geldern, die man bei dem jeweiligen Game einzahlen kann, ist eine nette Alternative zum Kauf von PC-Spielen. Denn anders als bei diesen, kann der Beschenkte mit den Einzahlungen theoretisch und praktisch weitere Gewinne erzielen und mehr Geld erhalten, als vorher verschenkt. Natürlich muss das Glück beim Zocken von Immortal Romance und Co auf der Seite sein, doch bereits bei der Registrierung winken zahlreiche Willkommensboni. Weitere Belohnungen erfolgen oft bei der ersten Einzahlung. Also warum nicht dem geliebten Menschen zum großen Glück verhelfen und die ersten Runden ausgeben?

Letztlich lässt sich auch Fanmerch verschenken. Der Divoom Pixel Art Rucksack ist nur ein Beispiel von Vielen. Man kann bei diesem Zubehör verschiedene vorgefertigte und selbst erstellte Pixel-Motive mit Handy auf den simplen Rucksack projizieren und weitere Funktionen nutzen. So kann man sogar Tetris auf dem Abbild auf dem Rucksack spielen und sich so die Zeit verschönern. Und natürlich birgt der praktische Begleiter genug Platz, um den heiß geliebten Laptop zu verstauen, mit dem man aktiv am Online Gaming teilnehmen kann. Neben Spielautomaten wie Book of Dead oder Rich Wilde und passenden Einzahlungssummen lassen sich letzten Endes auch andere Spielereien gut verschenken.

Bildquelle: Spielautomaten – Pixabay – Public Domain Bilder / Creative Commons CC0 (CC0 1.0)