Die 10 besten Horror Spiele, die ihr noch nicht kennt

Mit dem Ausklang des Oktobers naht Halloween und es wird spooky. Vor den Haustüren tummeln sich geschnitzte Kürbisse und schaurig-schöne Kostüme werden wieder aus den Mottenkisten gekramt.

Den Gruselfaktor kennen wir aus etlichen Videospiele. Ganz vorne steht wohl bei vielen von uns die Resident Evil Spielreihe, die bestens dafür bekannt ist, für den ein oder anderen Schockmoment zu sorgen.

Doch es gibt auch eine ganze Reihe Horror Spiele abseits vom Mainstream, einige davon sind sogar sehr lohnenswert. Und weil diese leider oft unter dem Radar fliegen, wollen wir euch hier 10 davon vorstellen. Die 10 besten Horror Spiele, die ihr noch nicht kennt!

→ alle Artikel zum Thema „Die 10 besten…“

Die folgende Liste unterliegt übrigens keinem Ranking. Das heißt, dass das erste Spiel, das wir hier vorstellen, nicht besser ist als das auf Seite 10.

Platz 10: Scarlet Hollow

für Fans tiefgründiger und gruseliger Geschichten

erschienen für PC (Steam), MacOS, Linus

Scarlet Hollow ist ein Mix aus Videospiel und visual novel, einem interaktiven Buch also. Im Vordergrund stehen also nicht actionreiche Kämpfe, sondern einzig und alleine die Geschichte. Und diese ist äußerst spannend, facettenreich und düster! Ihr beginnt auf einer Beerdigung und verbringt die folgenden Tage in einem schaurigen Anwesen. Die zwielichtigen Anwohner und unerklärliche Geräusche tief aus dem Wald lassen euch unterdessen keine Ruhe. Cooles Feature sind die vielen Entscheidungen, die ihr im Verlauf des Spiels treffen müsst. Diese haben mitunter maßgebliche Auswirkungen auf den Fortlauf der Geschichte.

Kritiker sind sich einig: Das Erzählen und Erleben der Geschichte ist bislang großartig!

Scarlet Hollow wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert und befindet sich mittlerweile im early access bei Steam in Episodenform.



Auf der nächsten Seite geht es weiter