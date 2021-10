Online Casinos 2021: Endlich legal zocken

Im Jahr 2021 kam die wohl größte Änderung überhaupt für Online Casinos und deren Nutzer heraus. Das Glücksspiel ist jetzt legal, da mit dem Glücksspielstaatsvertrag so manche rechtliche Grauzone beendet wurde. Von nun an haben alle Online Casinos die Möglichkeit sich eine Lizenz zu holen und so legal zu wirtschaften. Aus diesem Grund kann auch die JackpotPiraten Verlosung nun legales Glücksspiel in Deutschland anbieten, bei dem tägliche Verlosungen auf die Spieler warten. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag gehen eine Menge Änderungen einher, die den Nutzern eine noch bessere und sicherere Erfahrung bieten sollen.

In der Vergangenheit suchten Spieler häufig nach Spielmöglichkeiten und konnte sich nicht sicher sein, ob die jeweilige Lizenz legal war. Dies ist nun anders, denn es gibt in Deutschland gültige Lizenzen. Die Fans der lokalen Casinos müssen sich aber keine Sorgen machen, denn es ist weiter möglich auch lokal zu spielen und es lassen sich fast überall in Deutschland Spielotheken finden, die sich ganz in der Nähe befinden. So oder so ist das Spiel im Jahr 2021 anders als zuvor, da sich viele Nutzer mit neuen Bestimmungen auch ein wenig sicherer fühlen als es zuvor der Fall war.

Der Glücksspielstaatsvertrag: Legales zocken ist möglich

Der neue Glücksspielstaatsvertrag hat zum 1. Juli 2021 für einige Änderungen in Deutschland gesorgt, die immer wieder bezüglich der möglichen Auswirkungen für Suchtkranke und gefährdete diskutiert werden. Durch eine Legalisierung wurde befürchtet, dass der Anreiz jetzt größer ist, mit dem Spielen zu beginnen. Jedoch ist die Realität des Glücksspielstaatsvertrages ganz anders, da vielmehr eine stärkere Regulierung der Möglichkeiten und des maximal einzusetzenden Betrages vorhanden sind.

Ein Nutzer kann im Vergleich zu früher nicht mehr Konten bei 10 verschiedenen Anbietern unterhalten und dabei ohne Limit zocken. Wenn es möglich ist, sich bei mehreren Online Casinos anzumelden, dann kann das Limit von 1.000 Euro pro Monat bei Einzahlungen jedoch nicht überschritten werden, was auch auf die beliebten Sportwetten zutrifft. Es handelt sich um ein Limit, welches sich über alle Anbieter erstreckt und damit deutlich geringere Einzahlungen als früher zulässt. Nutzer können außerdem nur nach ihrer Registrierung mit Personaldaten spielen und brauchen unbedingt ein Nutzerkonto.

Kontrolle liegt beim Staat

Dadurch ist eine größere Kontrolle der Spielaktivitäten möglich, wodurch Missbrauch und übermäßiges Spielen verhindert werden. Das Angebot an Spielen mussten viele Anbieter ebenfalls reduzieren, da verschiedene Spielarten nicht mehr wie bisher gemischt werden können. Die Kombination von einem Online Casino mit Wettbüro auf der anderen Seite ist daher nicht mehr möglich.

Ermöglicht hat der Glücksspielstaatsvertrag das legale Zocken. Wer jetzt spielt und sich an die genannten Vorschriften hält, riskiert keine Schwierigkeiten und kann sich im besten Fall schon bald über erste Gewinne freuen. Zwar ist ein Einzahlungslimit vorhanden, welches nicht ausdehnbar ist, doch hohe Gewinne sind natürlich auch so gut möglich. Vorher war das Spiel nur in Schleswig-Holstein legal.

Die besten Online Casinos entdecken

Casinos sind spätestens seit den Filmen mit James Bond in vielen Filmen und im Alltag zu einer Art Kult geworden. Der Besuch in einem Casino vor Ort ist aber nicht für jeden Geschmack das Richtige, da dieser mit Vorschriften bezüglich der Kleiderwahl genau wie mit einer möglichen Anreise verbunden ist. Bei Online Casinos ist das Ambiente natürlich anders als vor Ort, jedoch nicht weniger reizvoll.

Kleidervorschriften gibt es nicht aber es gibt weiterhin dubiose und sichere Anbieter. Durch die neuen Regeln fällt es jetzt im Jahr 2021 leichter, seriöse Anbieter zu entdecken, die allen Vorschriften gerecht werden. Trotzdem hilft eine Liste von den besten Online Casinos sowie ein Vergleich aller Angebote und Konditionen, die vorhanden sind. Denn die Gewinnchancen weichen genau wie beim möglichen Bonus voneinander ab und das jeweilige Spielangebot ist ebenfalls vor der Auswahl eines Online Casinos genauer zu beachten.

Die besten Online Casinos 2021 haben das Zertifikat erworben, sind damit legal und sorgen für Spielspaß, ohne dabei die Sicherheit der Nutzer aus den Augen zu verlieren. Spannende Spielmöglichkeiten mit der möglichen und gesetzlich erlaubten Auswahl sorgen genau wie hohe Gewinnchancen dafür, dass es Spaß macht, bei diesen Online Casinos zu spielen.

Ein wenig sollten die einzelnen Anbieter daher immer verglichen werden, um hier wirklich an einen zu geraten, bei dem alles passt. Klassiker wie Roulette sind bei den meisten Online Casinos genauso vertreten wie Slots und andere Spiele, die für Spannung und Abwechslung sorgen. Nutzer sollten sich bei der Auswahl von einem Anbieter noch ansehen, wie lange es dauert, bis Auszahlungen ankommen und mit welchen Gebühren eine Auszahlung wirklich verbunden ist.

Fazit: Legales Glücksspiel bringt den Unterschied

Wer zwischendurch von den besten Spielen auf der Playstation Abwechslung und ein wenig Nervenkitzel braucht, kann jetzt mit Glücksspiel in Online Casinos durchstarten. Legalität oder nicht, das Spiel ist mit Risiko verbunden und kann zu Verlusten führen, wenn hier nicht genau aufgepasst wird. Für viele Nutzer macht es vom Gefühl her einen Unterschied, ob das Spiel ganz legal erlaubt ist oder nicht. Auch 2021 bieten die besten Online Casinos noch hohe Gewinnchancen und überzeugen durch spannende Spiele, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Hier sollte nur nicht vergessen werden, dass die vielen Änderungen am Gesetz und die neuen Regeln dazu führen, dass das Spiel stärker reguliert wird als es früher der Fall war. Das schützt Nutzer natürlich, bringt aber auch mögliche Verluste für Anbieter mit. Nicht zuletzt gab und gibt es viel Kritik, gerade weil so strenge Regeln vorhanden sind, die es vorher nicht in diesem Ausmaß gab. Anders ist das Glücksspiel seit Juli 2021 in jedem Fall – Spielspaß bieten die besten Online Casinos noch immer, und zwar auf ganz legale Weise.