Was macht Megaways Slots unter Casino-Fans so beliebt?

Die Glücksspielbranche hat sich fest in der Mitte der Gesellschaft etabliert. Zahlreiche Anbieter wissen genau, auf ihre Kunden einzugehen und sie mit regelmäßigen Boni, einer großen Spielauswahl sowie hohen Gewinnquoten für sich zu gewinnen. Für so manchen Anfänger mag die große Auswahl jedoch ein Nachteil sein. Denn wo soll er sich anmelden, wenn an jeder Ecke des Internets ein neues Online-Casino mit den bestmöglichen Qualitäten auf sich aufmerksam macht?

Es lohnt sich ein Blick in die Spielauswahl! Schließlich lässt sich die Spreu bereits durch die Vielfalt der Slotautomaten vom Weizen trennen.

Was zeichnet Megaways Slots aus?

Spielautomaten haben ähnlich wie Videospiele eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. Zur Jahrtausendwende noch galten sie als graue, starre Kästen, die mit einer vergleichsweise geringen Auswahlmöglichkeit einhergingen. Oftmals standen fünf bis zehn verschiedene Slots zur Verfügung, auf denen die immergleichen Barren, Glocken und Früchte in Bewegung gesetzt wurden. Zeitgemäß schien bei ihnen rein gar nichts.

Die Entwickler von Novomatic erkannten den Zeitgeist noch vor der Konkurrenz und schufen Book of Ra, den vielleicht bekanntesten Slot aller Zeiten. Spieler sahen sich nicht mehr den obligatorischen Zeichen ausgesetzt, sondern gingen eigenhändig auf die Jagd nach den Schätzen Ägyptens. In der Form des Forschers lag es an ihnen, bis zu zehn Gewinnlinien mit drei identischen Zeichen auszustatten und den eigenen Reichtum zu vermehren.

So revolutionär Book of Ra zur damaligen Zeit schien: Heutzutage zählt er zu den Klassikern, die eher im Rückspiegel betrachtet werden. Immerhin lohnt es sich selbst für Anfänger mehr denn je, Megaways Slots online zu spielen. Die lukrativen Automatenspiele punkten mit der Aussicht auf sechsstellige Gewinnmöglichkeiten. Das heißt, dass nur eine einzige Umdrehung für fast endlos viele gekreuzte Treffer sorgen kann, wenn Fortuna ihren Beistand spendiert.

Schnelle Gewinne für Anfänger wie Profis

Slots erfreuen sich einer so großen Popularität, weil sie schnell erlernt und in Sekundenschnelle verstanden sind. Anders als am Roulette- oder Blackjack-Tisch gilt es gar nicht erst, sich in Strategien und taktische Herangehensweisen hereinzufuchsen, um langfristig von den höchsten Gewinnchancen zu profitieren. Ganz im Gegenteil genügt es völlig, eine Hand voll kostenloser Proberunden zu initiieren und anschließend einen Echtgeldeinsatz festzulegen.

Megaways Slots sehen zunächst etwas komplizierter aus. Doch neben langjährigen Spielern werden auch Neulinge ohne bereits gesammelte Erfahrung erstaunt sein, wie schnell sich ihre Bankroll füllt, wenn sie die notwendige Portion Glück an ihrer Seite wissen. Der Spielbildschirm wächst beständig an und offenbart mit der Zeit sein volles Gewinnpotenzial. Dank der fairen wie nachvollziehbaren Volatilität ist es unabhängig von der Einsatzhöhe lediglich eine Frage der Zeit, bis der erste Gewinn verbucht ist. Darf es eine Auszahlung oder eine weitere Umdrehung? Nur Sie allein entscheiden.

Abenteuerreisen für jeden Geschmack

Portfolios der renommiertesten Anbieter platzen längst aus allen Nähten. Sie offerieren nicht selten mehr als 2000 verschiedene Spiele, die jedem Anspruch gerecht werden. Ganz egal, ob es eine Reise ins alte China, ein Flug ins All oder der klassische Frucht-Automat sein darf: Binnen weniger Klicks sind die besten Slots für den eigenen Geschmack ausfindig gemacht.

Selbiges gilt selbstverständlich auch für die beliebtesten Megaways Slots. Automatenspiele wie Wolf Legend, Temple Tumble oder Vikings Unleashed sind so fantastisch wie gewinnträchtig. Jede einzelne Umdrehung fühlt sich wie ein Erlebnis an, das noch lange im Gedächtnis bleibt. Besser noch: Spielautomaten mit dem Megaways Feature liegen so sehr im Trend, dass es nahezu wöchentlich neue Veröffentlichungen zu bestaunen gilt. Vielleicht befindet sich der beste Slot dieses Genres gerade erst in der Produktionsphase.

Kleines Wagnis, große Gewinne?

Bei all der Vielfalt, den tollen Grafiken und Effekten möchten Spieler jedoch vor allem eines: gewinnen. Und das so oft und schnell wie möglich. Denn was nutzen die besten Slotautomaten, wenn sie eine Münze nach der anderen fressen, aber keine Gewinne ausspucken? Die positive Nachricht: Die meisten Slots mit dem Megaways-Spielprinzip verfügen über eine Auszahlrate von durchschnittlich 96 Prozent. Das heißt also, dass Software-Entwickler und Anbieter auf einen Hausvorteil von lediglich 4 Prozent bestehen. Alle anderen Einsätze fließen im Rahmen kleiner wie großer Gewinne laut Megaways in die Taschen der Nutzer zurück.

Noch besser wird es bei den Megaways Slots, die an einen progressiven Jackpot gekoppelt sind. Jener erinnert Gewinnspiele wie Lotto: Gelingt es keinem Spieler, den Hauptgewinn zu ergattern, wächst er weiter in die Höhe. Teilweise lassen sich mit den größten Einsätzen sechs- oder gar siebenstellige Gewinne erzielen. Allerdings sollte vorsichtshalber nicht damit gerechnet oder darauf bestanden werden. Abermals lohnt sich der Vergleich zum Lotto: Die realistische Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, ist verschwindend gering. Aber sie ist stochastisch und nachweislich vorhanden!

Sind Gewinne bei Megaways Slots garantiert?

Einen Einsatz wagen, den Megaways Slot der Wahl in die Wege leiten – und schon sind alle Sorgen der letzten Jahre verpufft. Wir würden an dieser Stelle gern bestätigen, wie leicht sich die Bankroll bei Return of Kong, Giza Infinity Reels oder Forgotten Islands füllen lässt. Doch selbst mit Übung und einer ausgefeilten Taktik wird es niemals möglich sein das Glück zu überlisten. Zu einem Erfolg kann sich genauso schnell ein Geldverlust gesellen. So funktioniert Glücksspiel eben.

Deswegen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass vorsichtshalber ausschließlich mit Geld gespielt werden sollte, das problemlos abgeschrieben ist, sobald die Umdrehung begonnen hat. Wie bei einem Hobby, das hier und da einen Griff in die Brieftasche bedingt. Auf diese Weise ist die Freude über einen hohen Gewinn nur noch größer.

Bildquelle: Pixabay