Die besten neuen Casino Games, die dieses Jahr bislang erschienen sind

Die Gambling-Branche erfreut sich einer wachsenden Popularität und ist lukrativ wie selten zuvor. Erst recht, seitdem das neue Glücksspielgesetz in Kraft getreten ist und sich renommierte Anbieter um eine Lizenz in Deutschland bemühen können.

So groß die Anzahl der vielen Online Casinos ist, so viele Spiele stehen zur Verfügung. Manches Portfolio offeriert längst weit über 2000 verschiedene Slots, Tisch- oder Kartenspiele. Kein Wunder also, dass selbst Experten den Überblick verloren haben. Auch im Jahr 2021 sind zahlreiche Spiele verschiedenster Hersteller erschienen. Im Folgenden werden 5 Highlights unter den Games vorgestellt.

5. Vikings Go Berzerk

Die Wikinger haben ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt. Wenn die majestätisch verzierten Drachenschiffe den Horizont verdunkelten, war es für viele bereits zu spät. Noch heute sind sie ein gern gesehenes Thema auf dem Slot-Bildschirm. Und keine Frage: Wahrscheinlich wären sie ruhiger und netter gewesen, hätten sie in vergangenen Jahrtausenden in den besten Online Casinos spielen können. Vikings Go Berzerk ist ein Klassiker und hat nach seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2016 ein technisches Update erfahren.

Was sollen wir sagen? Der Slot ist tatsächlich noch besser als zuvor. Allein, dass Spieler auf vier statt drei Walzen sowie fünf Reihen blicken, lässt die Gewinnchancen in die Höhe schnellen. Dazu spielt sich der Online-Slot von Yggdrasil Gaming auch auf dem Smartphone oder Tablet besser denn je. Mitsamt der schicken Animationen sollten speziell Anfänger einen Blick riskieren und ein Stoßgebet an die Götter des Nordens entsenden. Mit dem digitalen Odin an der Seite gelingen die Erfolge noch besser.

4. Solar Wilds

Der Slot Starburst ist beliebt unter Anfängern und Neukunden. Schließlich wird er bei zahlreichen Online Casinos mit Freispielen zur Auswahl gestellt – teilweise sogar noch vor der ersten Einzahlung. Die Beliebtheit erklärt sich, darüber hinaus, durch einen kreativen Kniff: Die Walzen zählen, wie gewohnt, von links nach rechts, aber auch von rechts nach links. Die Entwickler von Microgaming haben sich klar und deutlich an diesem Top-Slot orientiert und mit Solar Wilds eine Alternative produziert, die sich zu spielen lohnt.

Ähnlich wie bei Starburst geht es ins Weltall, wobei es an Spielern liegt, wenigstens drei gleiche Symbole in eine der aktivierten Linien zu drehen. Das geht vergleichsweise schnell. Immerhin gilt laut Betreiber eine Auszahlrate von 96,27 Prozent. Anders formuliert: Entwickler wie Casino-Betreiber behalten sich lediglich einen Hausvorteil von nicht einmal 4 Prozent ein. Wer Gefallen an Starburst gefunden hat, wird Solar Wilds zweifelsohne lieben. In jedem Fall sollte schnellstmöglich ein Einsatz festgelegt werden.

3. Fruit Shop Megaways

Zur Jahrtausendwende genossen Früchte-Automaten so langsam einen schlechten Ruf. Das lag weniger an ihnen selbst als vielmehr der fehlenden Vielfalt. Unzählige Slotautomaten ähnelten sich hinsichtlich Gameplay und Features so sehr, dass regelmäßige Spieler Veränderungen und kreative Ideen forderten. Heutzutage erleben die sogenannten Fruit Slots eine wahre Renaissance. Das erklärt sich unter anderem dadurch, dass sie wie bei Fruit Shop Megaways mit derart vielen Bonusspielen ausgestattet werden, dass sich jede Umdrehung wie ein Abenteuer anfühlt.

Wie Vikings Go Berzerk wurde Fruit Shop, eine Veröffentlichung vom schwedischen Entwickler-Studio NetEnt, in diesem Jahr mit mehreren neuen Features optimiert, so dass sich der Slot frisch und elegant anfühlt. Das Mega-Ways-Feature sorgt dafür, dass bestenfalls bis zu 117.649 unterschiedliche Gewinnlinien entstehen, wodurch schnelle Erfolge zum echten Selbstläufer werden. Auf den Geschmack gekommen? Dann steht einer Einzahlung in der Online-Spielhalle der Wahl nichts mehr im Weg.

2. Age of the Gods: Glorious Griffin

Spieler mit modernen Ansprüchen erinnern sich gern an die tollen Marvel-Slots aus dem Hause Playtech. Filme wie X-Men, Hulk oder Fantastic Four haben der Branche vor wenigen Jahren einen neuen Anstrich verliehen und sie mit cineastischem Glanz vereint. Leider sind die Spiele durch den Aufkauf von Disney nicht mehr in Spielotheken, ob digital oder stationär, vorhanden. Der Riesenkonzern ließ die Lizenzen auslaufen, weil er nicht mit Glücksspiel assoziiert werden möchte.

Die Software-Produzenten haben seitdem die Reihe Age of the Gods kreiert und viele Spielelemente, die aus den Marvel-Slots bekannt waren, auf neue Weise umgesetzt. Glorious Griffin ist eine der neuesten Veröffentlichungen und merklich an die griechische Mythologie angelehnt. Zur hohen Varianz und der laut Betreiber spielerfreundlichen Auszahlrate von 96,08 Prozent gesellt sich ein Jackpot mit gleich vier Stufen. Wer durchweg mit dem Maximaleinsatz spielt, hat theoretisch gute Chancen, sich einen Millionengewinn zu sichern und das eigene Leben für immer zu verändern.

1. Cat Wilde in the Eclipse of the Sun God

Als sich die Software-Entwickler von Novomatic entschieden haben, Slots wie Book of Ra, Lord of the Ocean oder Sizzling Hot aus dem Netz zu nehmen, war die Trauer vieler Online-Spieler groß. Dabei dauerte es gar nicht lang, bis die klugen Köpfe von Play’n GO die Gunst der Stunde nutzten und mit Book of Dead eine vorbildliche Alternative schufen. Der Entdecker Rich Wilde zählt seitdem zu den beliebtesten fiktiven Charakteren der gesamten Branche. Besser noch: Auch Familienmitglied Cat Wilde hat eine eigene Serie erhalten, um auf die Jagd nach längst vergessenen Schätzen zu gehen.

Während die gedankliche Vorlage von Rich Wilde klar und deutlich Indiana Jones ist, bewegt sich Cat Wilde in den Fußstapfen von Lara Croft. Dass sich der Spielautomat deshalb in vielerlei Hinsicht wie Tomb Raider anfühlen soll, ist ein nettes Detail. Dazu werden Spieler laut Betreiber mit einer Auszahlungsquote in Höhe von 96,22 Prozent und Einsatzmöglichkeiten von bis zu 100 Euro pro Umdrehung belohnt. Ob Anfänger, der die ersten Schritte vor sich hat, oder langjähriger Spiele-Veteran: Es dauert nicht lang, bis sich die virtuelle Bankroll das erste Mal füllt.

Zu einem Erfolg kann sich genauso schnell ein Geldverlust gesellen. So funktioniert Glücksspiel eben.

Deswegen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass vorsichtshalber ausschließlich mit Geld gespielt werden sollte, das problemlos abgeschrieben ist, sobald die Umdrehung begonnen hat. Wie bei einem Hobby, das hier und da einen Griff in die Brieftasche bedingt. Auf diese Weise ist die Freude über einen hohen Gewinn nur noch größer.

Bildquelle: Bruno /Germany auf Pixabay