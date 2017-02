Zelda: Breath of the Wild unterstützt kein HD-Rumble

Die Vorfreude über Nintendos Switch wird immer mehr getrübt und man sehnt sich irgendwie nach richtig guten Nachrichten rund um die kommende Konsole. Der nächste Wermutstropfen betrifft den Launch-Titel Zelda: Breath of the Wild. Wie jetzt nämlich bekannt wurde unterstützt das Spiel kein HD-Rumble.

HD-Rumble ist dabei eines der coolsten Features, das die Switch zu bieten hat. Dennoch fehlt es beim nächsten Zelda-Spiel und wie es aussieht hat es den Grund, dass Zelda: Breath of the Wild neben Switch auch für Wii U entwickelt wird. Und da man allen Spielern das gleiche Spielerlebnis bieten möchte, wie Eiji Aonuma in einem Interview verlauten lies, verzichtete man auf HD-Rumble in der Version für Switch.

Wie HD-Rumble funktioniert könnt ihr euch im folgenden Video ab ca. 1:33 Min. ansehen: