Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Launchtrailer

Heute erscheint Yooka-Laylee and the Impossible Lair – und natürlich haben Team 17 und Playtonic Games dazu auch einen Launchtrailer parat! Dieser zeigt das beliebte Duo in ihrem neuen Abenteuer. Das Spiel ist ab sofort für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch digital erhältlich.

Die Spielwelt in Yooka-Laylee and the Impossible Lair besteht sowohl aus einer 3D-Oberwelt als auch 2,5D-Leveln. Klassischerweise werden diese von ersterer aus betreten. Im Anschluss erwarten den Spieler viele Rätsel und Abenteuer in insgesamt 20 Levels. Darüber hinaus besitzt jedes davon einen alternativen Zustand, was die Zahl auf 40 hebt. Für einige Stunden Spielspaß ist also gesorgt.

Seht euch hier den Trailer zum Spiel an: