YCS Rimini 2016 – Trading Card Gaming und Sonnenbrand! Eine Reise mit „Meer-Wert“!

Vom 26.08.2016 bis zum 28.08.2016 fand die Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) in Rimini (Italien) statt und wir waren dabei! Eine Reise, welche uns noch lange in Erinnerung bleiben wird, aber fangen wir ganz vorne an.

Nachdem das Hotel gebucht, die Sachen gepackt und das Auto mit Sprit und Verpflegung befüllt war, ging es am 25.08.2016 gegen 21:00 Uhr los. Volle Fahrt Richtung Rimini! Zwölf Stunden Fahrt und 1200 Kilometer von daheim entfernt wartete die YCS auf uns und unsere Kamera. Gegen 17:00 Uhr checkten wir im Hotel Niagara ein und konnten unseren Augen kaum trauen. Eine riesige Halle, die Palacongressi de Rimini, ragte wie ein Palast aus dem Boden hervor und spiegelte sich in der Sonne Italiens. Wir meldeten uns an und wanderten voller Erwartungen auf das morgige Turnier durch die wunderschönen Parkanlagen von Rimini. Wir besuchten noch eine Pizzeria, um unsere heile Ankunft zu feiern, und fielen dann erschöpft, aber voller Vorfreude, ins Bett.

Die Reise dorthin haben wir euch natürlich aufgenommen:

Turnier Tag 1

Nachdem wir morgens vom Reisetag ein wenig erholt gewesen waren, ging es auch schon raus aus dem Hotel, durch den Park, direkt zur Palacongressi de Rimini. 894 Spieler hatten sich zum Turnier zusammengefunden. Auch trafen wir jede Menge bekannte Gesichter aus Deutschland wieder. Gegen 11:00 Uhr wurde dann das Event von Adrian Fox eröffnet. Nachdem das Head Judge Team des Turniers vorgestellt und die Abläufe für die Spieler noch einmal erläutert worden waren, erwiesen die Anwesenden mit 30 Sekunden des Schweigens ihren Respekt gegenüber den Opfern der Erdbebenkatastrophe von Italien, welche einige Tage zuvor gewütet hatte. Auch von unserer Seite gilt weiterhin Beileid an alle Betroffenen und Dank an die freiwilligen Helfer vor Ort.

Sieben Runden im Schweizer System sollten heute und drei weitere am nächsten Tag stattfinden, welche danach in einem Top 32 Cut enden sollten. Die erste Runde begann und die Spieler fokussierten sich nur noch auf das Spiel. Die neue Banliste war allgemein Thema an jedem Tisch und auch Anekdoten der vorangegangen Strand- und Barnächte wurden ausgetauscht. Neben dem Main Event fanden auch wieder Win-a-Mat Turniere und das Giant Card Turnier statt. Hier konnte man nicht nur Booster, sondern auch eine unglaublich schöne Matte bzw. im Giant Card Turnier eine überdimensionale Karte gewinnen. Auch hatten sich draußen vor der Haupthalle wieder ein paar Händler zum An- und Verkauf von Karten positioniert und in der Trading Area konnten sich die Spieler untereinander ihre Sammlungen ergänzen. Konami hatte auch in Rimini wieder Tür und Tor für die Community geöffnet und wartete mit einer verbesserten YouTube Area auf: Mehr Platz, ein weiteres Banner, Strom und dauerhafte Aufsicht durch Felix Möder, damit die Tische frei blieben, sowie eine bessere Lage für den Ton fernab von der lauten Halle ermöglichten den „YugiTubern“ noch bessere Aufnahmen von Deck Profiles und Interviews. Natürlich durfte auch die Stream Area nicht fehlen! Diese war von Tag 1 an stets gut besucht und Oliver Gehrmann und Luke Withington heizten der Menge bei den Featured Matches noch mehr ein als es die Sonne Italiens bereits tat. Auch hatten die beiden und das Staff Team einige Überraschungen parat! So gab es Bilder mit einer 360° Kamera, die interessanten Einspieler aus Rimini, auf denen man ein paar der Sehenswürdigkeiten in coolen Bilderstrecken betrachten konnte, und „Olli“ griff sogar selbst zur Handy Cam und machte Live-Aufnahmen für die offizielle Facebook-Seite aus der Halle. Runde um Runde verging und die Devise war: „Kannst du nicht mehr gewinnen, geh an den Strand!“. Wir besuchten nach der sechsten Runde noch einmal die Parkanlage in der Nähe der Location und gönnten uns dort noch ein echtes italienisches Eis. Abends ging es dann in eine der vielen Bars, welche in der Nähe des Strandes alle anderthalb Meter zu finden sind. Gegen 23:00 Uhr kehrten wir dann ins Hotel zurück, um Kraft für Tag 2 zu tanken.

Video mit Interviews der Spieler und Impressionen der Location und der Stadt Rimini haben wir für euch hier:

Turnier Tag 2

Die letzten drei Runden im Schweizer System wurden ausgespielt und nach dem Top Cut auf die besten 32, ging es mit Vollgas Richtung Finale! Auch fanden am Sonntag wieder die beliebten Public Events statt. Spielmatten und Zubehör sowie die Giant Cards winkten den Spielern als Preis. Der Stream in der Eingangshalle war ebenfalls unglaublich gut besucht und die Spieler fieberten eifrig mit ihren Freunden und Sportskollegen mit. Ebenso fanden in der YouTube Area das ein oder andere Interview, VLOGs und Deck Profiles statt, um den Zuhausegebliebenen zu berichten. Das Finale war erreicht und der Deutsche Tayfun Bayraktar mit seinem Majespecter Magician Deck und Alberto Conti aus Italien mit seinem Fire King Kozmo Deck standen sich im letzten Spiel des Tages gegenüber! Wie jedes Mal konnte es nur einen Sieger geben und dieser war Alberto! Herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei der YCS Rimini 2016! Draußen wurde es bereits dunkel, als sich die Besucher zum Strand aufmachten, glücklich und zufrieden nach einem absolut gelungenen Turnier.

Natürlich haben wir euch auch einige Interviews und Deck Profiles mitgebracht:

Fazit:

Wow…! Viel mehr fällt mir hierzu gar nicht ein. Das Wochenende bzw. die Reise nach Rimini waren absolut genial. Ich hatte zwar so einige Bedenken und Angst, da es meine erste Reise außerhalb Deutschlands war und ich nicht so wirklich wusste, was mich erwartet, aber diese kann ich rückblickend allesamt streichen. Die Fahrt mit dem Auto war wohl die einzige Fehlentscheidung des Wochenendes. Nächstes Mal würde ich dann doch eher fliegen, da man fast den kompletten Tag damit verschwendet zu fahren und wenn man ankommt, ist man zu nichts mehr in der Lage. Außerdem war es extrem teuer. Das Hotel Niagara, in dem wir übernachteten, wird seinem Ruf gerecht: Gut, um dort zu schlafen, mehr leider auch nicht. Die Palacongressi de Rimini als Veranstaltungsort war ein absoluter Traum und bis jetzt auch die beste Turnierlocation, die ich besucht habe. Die Lage in Rimini und die innere Aufteilung der Eventstruktur waren nahezu perfekt! Das angebotene Catering verwirrte jedoch durch einen steten Wechsel von Kassenareal und Essensausgabe sowie die Sprachbarriere der Angestellten. Dies machten die Qualität und das Angebot jedoch wieder wett. Das Event selbst bestach durch eine ausgeprägte Ruhe und Gelassenheit der Spieler, wie ich sie bis jetzt so noch nicht erlebt hatte. Auch die Stadt Rimini übermittelte dieses Gefühl einer ungezwungenen Ruhe und Entspannung, was absolut faszinierend war. Konami hatte im letzten Event mit der YouTube Area einen ersten Stein gesetzt und fast alle Vorschläge zur Verbesserung umgesetzt: Größerer Bereich mit zweitem Banner, Strom, bessere Licht- und Tonverhältnisse sowie eine dauerhafte Aufsicht, um die Stühle zu sichern, bewirkten bereits enorm viel. Auch gab es wieder großen Anklang bei den Public Events, wie dem Giant Card Turnier oder dem Win a Mat Turnier. Diese konnten sich jedoch schwer mit dem exklusiven Event „Strand“ messen. Der Live Stream, welcher durch Oliver Gehrman und Luke Withington kommentiert wurde, zeigte auch dort wieder ein höchstes Maß an Qualität und Entertainment. Nicht umsonst blieben oft zwischen 40 und 50 Spieler nach der Runde am Beamer hängen, obwohl draußen Italien wartete. Auch die Einspieler mit Szenen aus Rimini fand ich sehr passend. Bitte mehr davon!

Ich bin mit einer großen Zufriedenheit zurückgefahren. Ich hatte dieses Mal das Gefühl, viel mehr ein Teil des Events als nur Betrachter von außen zu sein. Das ist etwas, was ich nicht erwartet hatte und vielleicht war es auch nur einmalig, aber es macht mich glücklich zu sehen, langsam solchen Anklang bei den Spielern und der Community zu finden. So ist ein Gespräch mit euch oder ein Händeschütteln bzw. ein auf die Schulter klopfen doch viel mehr wert als Strand und Palmen aus Rimini.

Danke!

Auch möchte ich mich, wie in jedem Artikel, noch einmal persönlich bei einzelnen Personen bedanken, bei Paulo Ribeiro und Adrian Fox von Konami für die Möglichkeiten und Freiheiten auf dem Event zu filmen, bei allen Spielern, Judges und Staff Membern, die das Turnier zu dem gemacht haben, was es verdient zu sein, nämlich großartig, bei allen, die ich interviewen durfte und die mir ein Deck Profile gegeben haben, bei Oliver Gehrmann und Luke Withington für die fabelhafte Unterhaltung im Stream, bei Felix Möder der eisern über die YouTube Area gewacht hat, beim Team Heldenwelt für die Unterstützung insgesamt, bei Marie Schmidt für die Kameraführung, bei Chris Trautwein für die Bilder und bei Alexander Schmidt für die Hilfe bei den Untertiteln sowie fürs Korrekturlesen.

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die YCS Rimini ermöglichen, aber am besten ihr besucht sie 2017 selbst. Es ist definitiv eine Reise wert! Sollte es mir möglich sein, würde ich mich freuen euch alle in Liverpool zur nächsten YCS wiederzusehen.