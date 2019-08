XIII – Remake des kultigen Cel-Shading-Shooters kommt

Bereits vor einigen Monaten ließ ein erster Teaser-Trailer die Fans des Kult-Shooters XIII aufhorchen.

Heute geben Publisher Microïds und Entwickler PlayMagic ein neues Release-Datum des Remakes des beliebten, auf einer französischen Comicserie basierenden Spiels bekannt. Der weltweit bekannte Cel-Shading-Shooter, der nach seinem ersten Release im Jahr 2003 schon bald zu einem echten Genre-Klassiker avancierte, wird 2020 auf den Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Mac erneut die Videospiel-Bühne betreten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt die Distribution durch die astragon Sales & Services GmbH.

„Wir sind von der bisherigen Arbeit des PlayMagic-Teams restlos begeistert. Um dieses Kult-Spiel für ein modernes Publikum auf den neuesten Stand zu bringen und das von uns angestrebte qualitative Niveau zu erreichen, haben wir uns entschlossen, dem Projekt noch ein wenig mehr Entwicklungszeit einzuräumen als ursprünglich vorgesehen. Bereits die Ankündigung des Remakes hat eine unglaubliche Begeisterung ausgelöst.“ sagt François Coulon – Head of Production bei Microïds.

Die Story

Der Spieler schlüpft in die Rolle von „Thirteen“, eines talentierten Soldaten, der nicht nur sein Gedächtnis verloren hat, sondern auch beschuldigt wird, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordet zu haben: Verletzt und ohne eine einzige Erinnerung erwacht er am Strand von Brighton Beach. Der einzige Hinweis auf seine Identität ist ein kleiner Schlüssel und das mysteriöse Tattoo «XIII» auf seinem Schlüsselbein. Ab nun ist es die Aufgabe des Spielers, in den 34 Levels der Solokampagne von XIII nach Antworten zu suchen. Aber keine Sorge, unterwegs findet sich schon das passende Waffenarsenal…

Über 15 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Kultklassikers XIII im Jahre 2003, kehrt der Cel-Shading-First Person Shooter zurück – und zwar besser als jemals zuvor!

Basierend auf den ersten fünf Bänden der gleichnamigen Comicserie eroberte XIII mit seiner beispiellosen Mischung aus Story-betontem Abenteuer, packendem Gameplay und einzigartiger künstlerischen Ausrichtung schon damals die Herzen der Spieler und Kritiker gleichermaßen.

2020 kommt das runderneuerte XIII in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vertrieb von astragon Sales & Services für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Mac in den Handel.

Quelle: Pressemitteilung