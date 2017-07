XCOM 2: War of the Chosen – Jäger im Video vorgestellt

Für das kommende rundenbasierte Strategiespiel XCOM 2: War of the Chosen wurde die nächste Klasse per Video vorgestellt, um einen besseren Eindruck von ihr zu bekommen. Dieses mal steht der Jäger im Rampenlicht.

Der Jäger ist eine flinke Heldenklasse, die sich auf wirksame Angriffe aus großer Distanz versteht. Im Video bekommen wir ein paar Eindrücke davon, wo die Vorteile des Jägers liegen. Besonders Höhen kann er zu seinem Vorteil nutzen, da er hier relativ sicher mit seinem Sniper Rifle die Kämpfer des Widerstandes nacheinander ausschalten kann.

XCOM 2: War of the Chosen erscheint am 31. August für PC, PS4 und Xbox One.