Xbox – Xbox One X Gears 5 Limited Edition Bundle vorgestellt

Vor kurzem hat Microsoft ihr neustes Xbox One X Bundle vorgestellt. Das Xbox One X Gears 5 Limited Edition Bundle. Dieses Paket enthält eine Xbox One X im coolen Locust Design samt Hauswappen und einen Kait Diaz Controller mit geriffelten Schultertasten! Zudem gibt es einige Extras als downloadbaren Content.

Xbox One X Gears 5 Limited Edition Inhalt

In dem Bundle enthalten ist:

Xbox One X Locust Edition (Weiß/Grau)

Kait Diaz COG Edition (Weiß/Grau/Blau)

Ice Kait & Jack Skin

Gears 5 Ultimate Edition

Gears Collection (GoW Teil 1 -4)

Die Konsole erscheint mit Spiel am 6. September und kann ab sofort vorbestellt werden. So bekommt man 4 Tage vor offiziellen Release am 10. September Zugang zum Spiel.

Verantwortlich für den Vorabzugang ist die beinhaltende Gears 5 Ultimate Edition. Sie kann auch ohne Konsole erworben wären und gewährt den Käufern einen schnelleren Zugriff auf Kampagne und Multiplayer. In den Genuss kommen ebenfalls alle Besitzer des Game Pass Ultimate Abos. Mit ihm hat man die Vorteile von Xbox Game Pass und Xbox Gold in einem und ist ohnehin Pflicht-Abo für alle Xbox Besitzer.

Trailer zur Vorstellung der Xbox One X Gears 5 Limited Edition.