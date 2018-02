Xbox – Xbox One S Sea of Thieves Bundle vorbestellbar

Xbox gab in einer aktuellen Pressemail bekannt, dass ab sofort das Xbox One S Sea of Thieves Bundle zum Vorbestellen bereitsteht. Das Bundle enthält einen Downloadcode zum Piratenspiel Sea of Thieves, welches am 20. März 2018 seinen Release feiert. Die Xbox One S kommt mit einer 1 Terabyte Festplatte daher. Das Bundle steht für 299,99 Euro im Microsoft Store zur Verfügung!

Xbox One S Sea of Thieves Bundle Inhalt

Eine Xbox One S mit 1T und einem Wireless Controller. Eingebauter UHD-Player, 4K Streaming-Support sowie HDR und Premium Audio via Dolby Atmos.

Einen Downloadcode für Sea of Thieves dem exklusiven Spieletitel, der einen in die Piratenwelt eintauchen lässt.

dem exklusiven Spieletitel, der einen in die Piratenwelt eintauchen lässt. Eine einmonatige Probemitgliedschaft für den Xbox Game Pass , mit dem man Zugriff auf über 100 Spiele kostenlos hat.

, mit dem man Zugriff auf über 100 Spiele kostenlos hat. Eine einmonatige Probemitgliedschaft für Xbox Live Gold. Dem Onlinedienst von Xbox, um Spiele Online spielen und jeden Monat bis zu 4 Spiele gratis abstauben zu können.

Mit dem exklusiven Sea of Thieves Wireless Controller, welcher separat erhältlich ist, kommt extra Expeditions-Feeling auf! Der Controller ist bereits für 69,99 Euro (UVP) erhältlich und bietet neben seinem besonderen schwarz-violetten Design Zugang zum Ferryman Clothing Set für den eigenen Charakter im Spiel. Eine 14-tägige Probemitgliedschaft für Xbox Live Gold ist ebenfalls enthalten.