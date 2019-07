Xbox – Xbox gamescom 2019 Line-Up

Mit einer ereignisreichen E3 im Rücken und beflügelt vom Feedback der Fans startet Xbox auf der gamescom 2019 in Köln voll durch! Auf der weltweit größten Fachmesse im Bereich Gaming entdeckst du mit Xbox und internationalen Entwicklern an über 200 Gaming-Stationen ein vielfältiges Line-up der kommenden Blockbuster. Nutze die Chance und wirf einen Blick auf Minecraft Dungeons, probiere den neuen Horde-Modus von Gears 5 oder überzeuge dich von Project xCloud.

Inside Xbox live aus Köln

Die Woche startet mit einer speziellen Live-Episode von Inside Xbox aus dem Gloria Theater in Köln. Schalte am Montag (19. August um 17:00 Uhr deutsche Zeit) ein und erhalte brandheiße News zu neuen Spielen, Merchandise und exklusive Xbox-Features. Verfolge die Show live auf xbox.com, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook, und Twitter.

Xbox Open Doors

Von Mittwoch (21. bis Freitag den 23. August) finden im Gloria Theater Köln die Xbox Open Doors statt. Die mehrtägige Veranstaltung ist kostenlos und hält für Fans von Xbox Community-Events, Gaming-Turniere, Panel-Diskussionen und viele Überraschungen bereit. Weitere Details zu den Xbox Open Doors werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Xbox Messestand

Der Messestand von Xbox wird circa 200 Gaming-Stationen beherbergen, an denen du die kommenden Titel verschiedenster Genres für Xbox One und Windows 10 PC ausprobieren kannst. Viele dieser Titel sind bereits ab Veröffentlichung im Xbox Game Pass verfügbar, so verschaffst du dir einen Überblick in Halle 8 des Kölner Messegeländes, am besten erreichbar vom Nord-Eingang aus.

Die gamescom 2019 bietet Fans in Europa erstmals die Möglichkeit, die kommenden Titel der Xbox Game Studios zu testen. Darunter Age of Empires 2 Definitive Edition, Battletoads, Bleeding Edge, Gears 5, Halo: The Master Chief Collection auf PC, Minecraft Dungeons und vieles mehr. Spiele außerdem heiß ersehnte Titel von Third-Party-Herstellern wie Borderlands 3, Doom Eternal, NBA 2K20, und Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. Auch Project xCloud ist vor Ort und gibt dir einen ersten Vorgeschmack des Potenzials von Cloud Gaming.

Gaming sollte sicher, inklusiv und für jeden zugänglich sein. Das ist die tiefe Überzeugung von Xbox. Im Sinne dieses Leitgedanken wird der Xbox-Messestand noch barrierefreier gestaltet und ermöglicht allen Gaming-Begeisterten uneingeschränkten Spielspaß. Hierfür sind die Gaming-Stationen mit Rollstuhl-Rampen ausgestattet, es gibt Zeichensprache-Unterstützung in Deutsch und Englisch, und Xbox Adaptive Controller stehen für ausgiebigen Spielspaß zur Verfügung.

Windows Gaming mit dem Xbox Game Pass

Auch PC-Gamer kommen am Xbox-Messestand auf der gamescom 2019 nicht zu kurz. Mit dem Xbox Game Pass für PC testest du Titel wie Halo: The Master Chief Collection, Age of Empires 2: Definitive Edition und viele weitere vielversprechende Spiele auf der neuesten Gaming-Hardware für Windows 10 PC. Zusätzlich erlebst du am Windows Gaming-Stand die aktuellsten Gaming-Laptops und Desktop-PCs von Acer und anderen Herstellern sowie individuell zusammengestellte Gaming-PCs von BoostBoxx by CSL. Für den besonderen Komfort lässt du dich auf dem Thron der Gaming-Sessel nieder – dem Predator Thronos.

Besuche den Xbox Official Gear Shop

In Kooperation mit Game Legends kehrt der Xbox Official Gear Shop in die gamescom Fanshop-Arena zurück. Bekenne dich zu deinen Lieblingsspielen wie Gears of War, Halo oder Sea of Thieves mit hochwertiger Kleidung, Accessoires und Sammlerstücken.

> Die Highlights aus dem letzten Jahr.

Die Öffnungszeiten der gamescom 2019:

Dienstag, 20. August – 9:00 -19:00 Uhr (Nur Presse/Händler)

Mittwoch, 21. August – 9:00 -20:00 Uhr

Donnerstag, 22. August – 9:00 -20:00 Uhr

Freitag, 23. August – 9:00 -20:00 Uhr

Samstag, 24. August – 9:00 -20:00 Uhr

Hier ein Trailer zur Testphase von Gears 5 für Vorbesteller und Game Pass Mitglieder!



Quelle: Xbox PM