Xbox One X Project Scorpio Edition – Ausverkauft!

Viele Xbox Fans haben lange auf die Möglichkeit zur Vorbestellung gewartet und entsprechend lange dauerte es nur bis die Anzahl der Vorbestellungen im offiziellen Microsoft Store, bei Amazon und bei MediaMarkt/Saturn erschöpft waren. Im Livestream zur Gamescom enthüllte man gestern die streng limitierte Xbox One X Project Scorpio Edition, die anschließend direkt zum bestellen verfügbar war.

Inzwischen gibt es keine Möglichkeit mehr die Xbox One X Project Scorpio Edition vorzubestellen. Gamer die unbedingt die Project Scorpio Edition haben möchten, können nun nur noch hoffen das andere ihre Bestellung noch stornieren um eine weitere Chance zu erhalten. Alle anderen müssen auf die „Standard Edition“ zurückgreifen. Was ihr verpasst sehr ihr hier in diesem Unboxing Video vom Mr. Xbox himself Major Nelson: