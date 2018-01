Xbox – Neuerscheinungen demnächst im Xbox Game Pass!

In der aktuellen Pressemail teilte Xbox mit, dass sich zukünftige Exklusivtitel von Microsoft der Xbox Game Pass Bibliothek anschließen. So können Game Pass Besitzer am 20. März sofort mit dem Titel Sea of Thieves loslegen, ohne den regulären Vollpreis zu zahlen. Zwei weitere Titel, die schon bestätigt wurden, sind Crackdown 3 und State of Decay 2.

Xbox Game Pass Erweiterung der Bibliothek

Neben den oben genannten Neuerscheinungen werden fortan baldige Titel aus dem Hause Microsoft Studios sich dem Xbox Game Pass Abgebot anschließen. Darunter fallen auch die Fortsetzungen zu Halo, Forza und der Gears of War Reihe!

Was ist Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist eine Mitgliedschaft neben Games with Gold, mit der man mehr als 100 Spiele kostenlos spielen kann. Der Preis für die Mitgliedschaft beträgt 9,99 Euro im Monat. Bisher gab es den Game Pass nur digital zu erwerben. Ab dem 20. März wird eine sechsmonatige Mitgliedschaft für 59,99 Euro im Handel erhältlich sein.