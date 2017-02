Xbox Live Gold – Microsoft und die Folgen einer Währungsreform

Die Überschrift klingt etwas barsch, hat aber auch einen entsprechenden negativen Nachgeschmack. Die eigentliche Währungsreform zieht weite… sehr weite Kreise, die auch Microsoft erreichen und Besitzer einer Xbox 360 oder One mit vielen Fragen im Raum stehen lassen.

Was’n da jetzt los?

Ganz kurz auf Anfang: In Indien gab es eine Währungsreform. Das bedeutet, dass die 500-Rupien-Note sowie die 1000-Rupien-Note ausgetauscht werden sollten. So die Entscheidung. Ganz tragische Geschichten gibt es hierbei leider auch. So soll sich eine 55-jährige Frau umgebracht haben, weil sie glaubte die Scheine hätten keinen Wert mehr. Zuvor hatte sie aus einem Grundstücksverkauf zu Hause umgerechnet 75.000 Euro aufbewahrt, um unter anderem die ärztliche Behandlung ihres Mannes bezahlen zu können. 24 Stunden lang waren die beiden bislang größten Geldscheine des Landes ungültig. Millionen Bürger standen teils ohne Bargeld da. Konnten die täglichen Einkäufe nicht realisieren. Für Indien als eine Bargeld-Gesellschaft ist das natürlich eine Tragödie. Aber genug der Politik.

Was heißt das im Sinne von Microsoft?

Nun hat Microsoft einerseits den Preis für Xbox Live erhöht. Vorher musste ein direkt angebotener Preis von umgerechnet ca. 31 Euro (2240 INR) bezahlt werden, nun sind es ca. 55 Euro (3999 INR) pro Jahr.

Leider hat der Rattenschwanz damit kein Ende. Nicht nur das sich der Preis für Xbox Live fast um das Zweifache erhöht hat, es ist weiterhin unklar was zukünftige Veröffentlichung angeht. So wurde unter anderem der Preis für Gears of War: Ultimate Edition verdoppelt, auch für Windows 10. Auch hat man sich dafür entschieden die Xbox One S in Indien nicht in den Handel zu bringen. Letzteres dürfte womöglich auch auf eins zurück zu führen sein: Die Währungsschwankungen. Denn nach der Reform hat das dortige Geld (Indische Rupie) deutlich an Wert verloren. Allgemein ist ungewiss welche Spiele dort noch erscheinen werden. Oder ob es einfach nur eine lange Wartezeit geben wird.