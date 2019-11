Xbox – Games With Gold Dezember 2019

Mit Games with Gold Dezember 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Insane Robots und Jurassic World Evolution zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, stehen Toy Story 3 und Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD bereit.

Games with Gold Dezember 2019 Übersicht

Insane Robots verfügbar vom 1. bis zum 31. Dezember auf Xbox One.

In Insane Robots stellst du dich einem herausfordernden Mix aus Kartenspiel und Kampf. Im packenden Einzelspielermodus mit über 15 Spielstunden bestreitest du packende Duelle und führst eine randalierende Roboter-Rebellion durch zufällig generierte Kampfarenen, um einen diabolischen Tyrannen zu stürzen.

Jurassic World Evolution verfügbar vom 16. Dezember bis zum 15. Januar auf Xbox One.

Willkommen in Jurassic World Evolution! Du übernimmst die Verantwortung über den legendären Saurier-Park und erweckst die Urzeitwesen zu neuem Leben. Kontrolliere im Genetik-Labor Aussehen, Verhalten sowie Intelligenz der Tiere und beschütze deine Besucher vor den Gefahren durch Sabotage, Wildtier-Ausbrüche und verheerende tropischen Stürme.

Toy Story 3 verfügbar vom 1. bis zum 15. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One.

In Toy Story 3 stehen die Freunde Buzz, Woody und Jessie ihrer bisher größten Herausforderung gegenüber. Einem Kindergarten! Entdecke eine unbekannte Welt voller Überraschungen und ganz persönlicher Abenteuer. Du wählst die Figuren und Spielzeuge selbst aus und erschaffst deine eigene kleine Stadt voller Möglichkeiten.

Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD verfügbar vom 16. bis zum 31. Dezember auf Xbox 360 und Xbox One.

In Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD ergründest du die tragische Geschickte der Familie Belmont, die bereits seit Generationen gegen einen dunklen Fluch ankämpft. Als Trevor Belmont, Ritter der Bruderschaft des Lichtes, kämpfst du über Generationen hinweg gegen ein tragisches Schicksal, das deine Familie zu zerstören droht. Getrieben von Rache für den Mord an deiner Mutter stellst du dich dem Schuldigen. Deinem Vater Gabriel. Doch der ist nicht, was er zu sein scheint.

Trailer zu Games with Gold Dezember 2019.



Quelle: Xbox PM