Xbox – Game Pass Ultimate perfekt für den Sommer

Die Schüler dürfen sich demnächst über die Sommerferien freuen und die alten Hasen über ihren Urlaub. Für diese Tage ist der Xbox Game Pass Ultimate genau das Richtige! Das Abonnement umfasst nicht nur einen Zugriff auf 100+ Spiele, über die Mitglieder frei verfügen können, sondern auch noch die Gold Vorteile obendrein.

Der Xbox Game pass enthält über 100 Spiele. Darunter sogar 75 kinderfreundliche. Zudem sind nun PC-Spiele verfügbar, die über Windows 10 und der Xbox App gespielt werden können. Aktuell kostet der erste Monat nur 1 Euro.

Familienfreundliche Game Pass Ultimate Highlights

Minecraft

Minecraft ist mit seinen riesigen, bunten Welten der perfekte Einstieg ins Gaming für Kinder und Erwachsene. Im Kreativmodus lernt der Spieler die Bedienelemente des Controllers frustfrei kennen und kann gefahrlos experimentieren.

de Blob

Als formloser Blob verschlägt es den Spieler in eine Welt, der die Farbe gestohlen wurde. Mit der Macht der Malerei gewinnt die Welt von de Blob zunehmend an Farbe. In diesem hellen und freundlichen Spiel erkundest du das ergraute Chroma City und erweckst es wieder zum Leben.

LEGO-Spiele

Die bunten Klötze verbinden seit jeher Kinder und Erwachsene. Auf Xbox One schwebst du durch Gotham City in einem der drei Teile der LEGO Batman-Reihe.

Forza Horizon 4

Von vielen als eines der besten Rennspiele aller Zeiten gefeiert, besticht Forza Horizon 4 mit rasanten Tempogefechten. Entdecke deinen inneren Rennfahrer und steige in eines von hunderten real nachempfundenen Autos.

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Wenn deine Kinder von knuffigen Tieren und Zoo-Besuchen einfach nicht genug kriegen, ist es an der Zeit für den eigenen Tierpark in Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection auf Xbox One. Hier bauen sie nicht nur ihren eigenen Zoo, sie lernen auch mehr über das Verhalten und die Bedürfnisse der Wildtiere.

> Die neusten Game Pass PC-Spiele.

Hier der Werbespot über Xbox Game Pass Ultimate!



Quelle: Xbox PM