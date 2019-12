Xbox Game Pass Line Up zu Weihnachten

Ho, ho, ho, das Spiele Line-up zu Weihnachten im Xbox Game Pass ist nun bekannt. Für Mitglieder des Abonnements stehen folgende Spiele zur Auswahl, die ihr unten aufgelistet seht. Darunter der Tripple-A Titel „The Witcher 3: Wild Hunt“ in den man unzählige Stunden stecken kann!

Weihnachten Game Pass für Konsole

Untitled Goose Game (ID@Xbox Day One Launch) (Ab dem 17. Dezember)

(Ab dem 17. Dezember) Life is Strange 2 Episode 5 (Ab dem 19. Dezember)

(Ab dem 19. Dezember) Pillars of Eternity (ID@Xbox) (Ab dem 19. Dezember)

(Ab dem 19. Dezember) The Witcher 3: Wild Hunt (Ab dem 19. Dezember)

Außerdem kann „Gears Tactics“ auf Windows 10 PC vorinstalliert werden. Das Genre-typische XCOM Spiel im Gears Universum wird im April in den Startlöchern stehen. Auch die baldigen Game Pass Mitglieder „Ori and the Will of the Wisps“ und „Bleeding Edge“ können vorinstalliert werden.

Weitere Mitglieder-Vorteile und Updates:

Gears 5: Operation 2 Free-For-All (Ab dem 11. Dezember)

(Ab dem 11. Dezember) Forza Horizon 4: Eliminator Update (Ab dem 12. Dezember)

(Ab dem 12. Dezember) Overcooked! 2: kostenloses Feiertags-Event (Ab dem 17. Dezember)

(Ab dem 17. Dezember) Rocket League: Frosty Fest Event (Vom 16. Dezember bis 6. Januar)

(Vom 16. Dezember bis 6. Januar) ARK: Winter Wonderland 4 (Vom 17. Dezember bis 7. Januar)

Der Xbox Game Pass Ultimate ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft und kombiniert eine Auswahl aus mehr als 100+ Titel und die Gold-Mitgliedschaft. Spiele im Game Pass können kostenfrei heruntergeladen und gespielt werden. Lediglich eine monatliche Gebühr von 12,99 Euro fällt für diesen Service an. Außerdem sind Spiele und DLC’s, die mit der Mitgliedschaft zusammenhängen, für den dauerhaften Kauf reduziert.

Cinematic​ Opener von The Witcher 3: Wild Hunt.



Quelle: Xbox PM