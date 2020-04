Xbox Game Pass April im Überblick

Xbox Game Pass April bietet eine Handvoll Spiele, mit denen wir die Osterzeit effektiv nutzen können. Mitglieder des Spiel-Service von Microsoft dürfen sich unter anderem die Zeit mit NieR: Automata BECOME AS GODS Edition und Journey to the Savage Planet vertreiben.

Xbox Game Pass April Konsole

Ab sofort für Konsole:

NieR: Automata BECOME AS GODS Edition

Totally Reliable Delivery Service

Alvastia Chronicles

Journey to the Savage Planet

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot:

The Book of Unwritten Tales 2

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

MX vs ATV Reflex

Prey

Samurai Shodown II

Xbox Game Pass April PC

Ab sofort für PC:

Overcooked! 2

Demnächst für PC:

Football Manager 2020

Alvastia Chronicles

Mistover

Stranger Things 3: Das Spiel

Diese Titel für PC verlassen das Angebot:

FEZ

Into the Breach

Prey

Valkyria Chronicles

> Liste vom März.

Free Play Days

Diese Woche finden die Free Play Days statt. Vom 6. April bis zum 12. April können Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Live Gold gemeinsam mit Freunden eine Auswahl von Spielen exklusiv online und kostenlos spielen! Zuerst darf man sich in die Herausforderungen von Gears 5 mit dem Update Operation 3: Gridiron stürzen oder stellt sich gemeinsam mit anderen Spielern der Welt von The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited vom 1. April bis 13. April.

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Mit den neuen Perks sammeln Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate exklusive Boni in verschiedenen Spielen. Neben den bereits verfügbaren Boni, warten im April sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PC neue Perks:

5.000 MyTEAM-Punkte und 30 Skill Boosts in NBA 2K20

Xbox Starter Bundle mit Credits und mehr in Warframe

Monatliches Bonuspaket in Phantasy Star Online 2

Ori inspiriertes Set bestehend aus Rumpf, Flagge, Segel und Galeonsfigur in Sea of Thieves

Bundle mit fünf Göttern in Smite

Drei Gratis-Panzer in World of Tanks.

Die Perks aktivieren Nutzer in der Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One.

Trailer zum Gears 5 Update Operation 3: Gridiron.



Quelle: Xbox PM