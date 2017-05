Xbox Game Pass ab heute mit Gold verfügbar!

Nach dem „Insider-Hub“ Test für ausgewählte Mitglieder ist nun der Xbox Game Pass für alle Goldmember verfügbar. Xbox Besitzer ohne die Goldmitgliedschaft müssen sich noch bis zum 1. Juni gedulden, um in den Genuss des Gaming Service zu kommen. Neben einer 14-tägigen Testphase kostet der Xbox Game Pass 9,99 Euro im Monat!

Der Xbox Game Pass funktioniert ähnlich wie bekannte Streamingdienste. Es stehen 100 Spiele zur Auswahl. Diese bestehen gemischt aus Xbox One und Xbox 360 Titel, die man in einem bestimmten Zeitraum kostenfrei spielen kann. Zusätzlich gibt es auf die Spiele und deren Add-Ons auch zahlreiche Rabatte, falls man ein bestimmtes Spiel auch nach dem Zeitraum noch behalten und spielen möchte.

Den Start machen folgende Spiele:

• Halo 5: Guardians

• NBA 2K16

• Payday 2

• LEGO Batman

• Banjo-Kazooie

• Viva Pinata

• Mega Man Legacy Collection

• Streets of Rage

• Pac-Man Championship Edition

• Bioshock 1-3

• Gears of War 1-3

• Gears Ultimate

• Perfect Dark Zero

• Borderlands

• Saints Row IV: Re-Elected

• The Golf Club

• Terraria

• Resident Evil 0

• XCOM: Enemy Within

• Mad Max

• Knight Squad