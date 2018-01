Xbox – Forza Horizon 3 jetzt als 4K Enhanced Titel

Ab sofort können Besitzer der Xbox One X in den Genuss von Forza Horizon 3 in 4K kommen. Dank eines neuen Updates wird dieser Titel Teil der 4K Enhanced Familie. Jetzt kann man das preisgekrönte Open-World-Rennspiel in einer 4K-Auflösung erleben. Das Grafikupdate ist völlig kostenfrei und bereits verfügbar!

Folgende Neuerungen beinhaltet das Update:

Das Update bietet ein natives 4K Erlebnis, kürzere Ladezeiten und verbesserte visuelle Effekte, einschließlich verbesserte Reflexionen am Auto, höhere Schattenauflösung, schärfere Texturdetails für Straßen und Gelände und weitere Optimierungen. Des Weiteren ist das Update kompatibel mit den Erweiterungspaketen Blizzard Mountain und Hot Wheels für Forza Horizon 3.

Der neue Trailer zu Forza Horizon 3!