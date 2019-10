Xbox – Control Your Discount

Du hast Interesse an einem neuen Xbox Wireless Controller und liebst Minispiele? Das ist jetzt deine Chance: Vom 16. bis 23. Oktober sicherst du dir mit der interaktiven Kampagne Control Your Discount satte 25 Euro Rabatt beim Kauf von Special Editions und Limited Editions der Xbox Wireless Controller.

Durch ein interaktives Minispiel erspielst du dir deinen Code! Wenn du alle fünf Level erfolgreich meisterst, erhältst du den beschriebenen Rabatt. Diesen löst du anschließend bis zum 31. Oktober online bei Mediamarkt und Saturn in Deutschland und Österreich beim Kauf eines neuen Xbox Controllers in einer Limited oder Special Edition ein. Der Xbox Elite Controller und die normalen Controller in schwarz und weiß sind von der Aktion ausgeschlossen.

Und es gibt noch mehr zu gewinnen! Teilst du deinen Erfolg via Social Media, gewinnst du mit etwas Glück zusätzliche zwölf Monate Xbox Game Pass Ultimate. Gerüchten zufolge soll in einem geheimen Bonuslevel sogar ein Sofortgewinn auf dich warten. Also begib dich am besten gleich auf die Rabatt-Jagd!

Control Your Discount

Das interaktive Minispiel erreichst du sowohl über Smartphone als auch Desktop. Dazu besuchst du die Seite xbox.com/cyd. Es erscheint ein Xbox Wireless Controller, auf dem in fünf Runden verschiedene Tastenfolgen abgespielt werden. Merke dir die Tastenfolge und wiederhole sie fehlerfrei, um in die nächste Runde zu kommen. Sobald du alle Runden geschafft hast, erhältst du deinen Rabattcode. Notiere dir diesen am besten sofort, da die Codes nur einmalig angezeigt werden. Anschließend wirst du für die Einlösung zum Handelspartner deiner Wahl weitergeleitet.

Für eine zusätzliche Chance auf zwölf Monate Xbox Game Pass Ultimate teilst du deine erfolgreiche Partie mithilfe des Links unter deinem Rabattcode. Diesen verlinkst du mit @XboxDACH auf allen gängigen Social Media-Plattformen.

Quelle: Xbox PM