Xbox Avatare – Neue Inhalte im Herbst

In einem Ankündigungsvideo im Rahmen der E3 hat Xbox die neuen Inhalte der Xbox-Avatare gezeigt. Diese beinhalten viele neue Kostüme und Gadgets. Im Fokus des Updates stehen Hauttöne, Emotionen, Outfits und Requisiten. Im Trailer konnte man unter anderem Rollstühle, Prothesen und ein Einhorn sehen. Die neuen Inhalte sollen im Herbst zu Verfügung stehen.

Die Xbox Avatare gab es seit der Xbox 360. Damals konnten diese in einige Spiele importiert werden, ähnlich wie bei Nintendo. In verschiedenen Kinect Spielen konnte man so seinen personalisierten Avatar steuern. Das Ablichten der erstellten Figur für das Profilbild ist ebenfalls möglich.

Kleidung und Extras für den Avatar findet man im Xbox Marketplace.

Hier ist das Xbox Avatars E3 Ankündigungsvideo: