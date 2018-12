Xbox-Ankündigungen zu den Game Awards – Game Pass und mehr

Im Rahmen der The Game Awards am 6. Dezember in Los Angeles veröffentlichen Microsoft und Xbox zahlreiche Neuheiten! Neun weitere Titel erscheinen noch im Dezember für den Xbox Game Pass, darunter Ashen, Below und Hellblade: Senua’s Sacrifice. Zusätzlich erscheint mit Fortune Island die erste Erweiterung für Forza Horizon 4 sowie ein neuer Trailer zum kommenden Open World-Hit Rage 2.

Xbox Game Pass mit neuen Titeln im Dezember

Im Dezember wird der Xbox Game Pass-Katalog um viele Neuheiten erweitert. In den kommenden Tagen stehen einem neun weitere Titel für das Gaming-Abonnement zur Verfügung.

07. Dezember: Ashen; Mortal Kombat X

11. Dezember: Kingdom Two Crowns

13. Dezember: Pro Evolution Soccer 19; Spintires: Mudrunner

14. Dezember: Below

17. Dezember: Hellblade: Senua’s Sacrifice

20. Dezember: Ori and the Blind Forest; Shadow Warrior 2

Starte die Motoren in Fortune Island von Forza Horizon 4

Am 13. Dezember erscheint die erste Erweiterung für Forza Horizon 4. Die Expansion Fortune Island führt einen in die nördlichen Regionen der britischen Inseln, die mit neuen Herausforderungen warten. Erkunde die gefährlichen Routen entlang der Küste oder fahre auf den Serpentinen der Gebirgslandschaften unter den mystisch anmutenden Nordlichtern.

ID@Xbox zelebriert neue Spiele mit dem Winter of Arcade

Neun neue Spiele werden im Rahmen des ID@Xbox-Programms veröffentlicht. Beim Kauf sichert man sich pro Titel einen Gutschein im Wert von fünf Euro. Das Angebot erweitert sich bis zu einem Wert von 40 Euro beim Kauf aller neun Titel.

Diese ID@Xbox-Titel erscheinen im Dezember:

Monster Boy und das verfluchte Königreich

Mutant Year Zero

Subnautica 1.0

Ashen

Hello Neighbor: Hide and Seek

Kindom Two Crowns

Desert Child

Below

Donut County

Besuche die Welt von Ashen auf Xbox One

Ab sofort genießen Spieler mit Ashen eine Welt der völligen Dunkelheit, die erst durch eine Explosion von Sonnenlicht an Helligkeit und Schärfe gewinnt. Aufgabe ist es, dieses Licht zu schützen, indem man das Böse und die Dunkelheit bekämpft. Im unteren Video geben die Entwickler von Ashen einen ersten Einblick in das heiß erwartete Spiel.

Ab sofort ist die Demo von Devil May Cry 5 spielbar

Exklusiv auf Xbox jagt man in der Demo-Version von Devil May Cry 5 ab sofort Dämonen. Als Protagonist Nero erleben Spieler actiongeladene Missionen und finden heraus, was in Redgrave City vor sich geht. Mit den neuen Devil Breakern individualisiert man seinen Kampfstil und ändert die Attacken je nach Gegner. In Devil May Cry 5 dreht sich alles um Style. Erhöhe den Kombo-Zähler, um mehr Punkte zu erlangen.

Neue Wege in Far Cry: New Dawn

Far Cry: New Dawn ist sowohl eine Fortsetzung als auch ein eigenständiges Abenteuer und spielt 17 Jahre nach dem schockierenden letzten Akt von Far Cry 5. In den zwanzig Jahren nach dem Abwurf der Bomben hat Hope County nicht nur den harten nuklearen Winter überlebt, auch die hiesige Flora hat sich wieder erholt. Statt trister Umgebungen bietet der Titel eine pulsierende und üppige Landschaft, blauen Himmel und sattes Grün.

Rage 2 mit brandneuem Open World-Trailer

Im neuen Open World-Trailer von Rage 2 erlebt man Action ohne Ende. Von den gewaltigen Felsformationen und Überresten der zerrissenen Ebenen der alten Welt bis hin zu den Sumpfgebieten und verrosteten Schrottplätzen der Sekreto-Gebiete ist die post-post-apokalyptische Welt von Rage 2 ein lebendes, atmendes und mörderisches Abenteuer.



