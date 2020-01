WoW 8.3 Race to World First hat begonnen

In der Retail Version von World of Warcraft wurde vor kurzem das neuste Inhaltsupdate für Battle for Azeroth aufgespielt. Dieser beschert den Spielern auch wieder einen komplett neuen „Raid mit Ny’alotha“, die Erwachte Stadt. An diesem Mittwoch wird der mytische Schwierigkeitsgrad freigeschaltet und damit fällt auch der Startschuss zum nächsten Race to World First.

Zu diesem letzten Rennen im aktuellen Battle for Azeroth Add On laden diesmal wieder die europäische Top Gilde Method ein, ihren Fortschritt auf Twitch live zu verfolgen. Die Gilde will ab den heutigen Dienstag 24 Stunden am Tag streamen bis der Raid komplett geschafft wurde. Method wird dabei in Deutschland spielen, der Stream findet in den Take TV Studios in Krefeld statt. Auch der „Erzrivale“ Limit aus den USA welche nun Complexity Limit heißt, wird live zu sehen sein.

Das einzige Race to World First in 2020?

Dabei könnte dieses Race to World First Event auch das einzige bleiben im Jahr 2020. Zwar hat Blizzard bereits bekannt gegeben das mit Shadowlands das nächste World of Warcraft Add-On noch in diesem Jahr erscheint, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. So wird aktuell vermutet das man Shadowlands zum Weihnachtsgeschäft releasen wird und es direkt zu beginn wie üblich keinen direkten Raid gibt.

Die beiden Twitch Kanäle zu den Top Gilden Method und Limit findet ihr hier:

Method Twitch Livestream

Limit Twitch Livestream

