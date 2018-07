WoW 8.0 – Blizzard entschuldigt sich für Squish Bug

Mit dem Pre-Patch für die kommende World of Warcraft erweiterung “Battle for Azeroth” gab es in den letzten Tagen immer wieder Probleme mit dem stattgefunden Squish der Ingame Werte. Viele Spieler beklagen sich über neue Fehler im Spiel und ein Balancing Chaos. Blizzard ist sich dessen bewusst und meldete sich nun zu Wort.

Das kürzlich veröffentlichte Update was das Spiel auf 8.0 anhebt, bringt scheinbar nicht nur positives mit sich. Schuld am Ärger der Spieler scheint der sogenannte “Squish” zu sein. Mit dieser Anpassung wurden die Schadens, Charakter und Itemwerte zusammengeschrumpft. Eigentlich sollen damit die Zahlenwerte in World of Warcraft übersichtlicher bleiben. Allerdings wurde damit auch einiges am Balancing des Spiels geändert.

In einem Q&A Livestream auf Twitch äußerte sich Game Director Ion Hazzikostas zu den Problemen von Update 8.0:

„Ein paar ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Wir hatten nicht unbedingt den saubersten Pre-Patch-Launch. Nicht die Erfahrung, die wir abliefern wollten. Und ehrlich gesagt auch nicht die Erfahrung, die ihr verdient.„

Probleme sollen bis zum Release behoben werden

So einen Squish gab es schon einmal zu Zeiten von Warlords of Draenor, allerdings wurden die Werte hier händisch angepasst. Mit dem neu eingeführten System von Version 8.0 muss man eigentlich nur noch “an einem einzigen Regler drehen”. Doch dieser Automatismus, der es den Entwicklern einfacher machen soll die Werte anzupassen, bringt nun auch unerwartete Fehler mit sich:

„Wenn wir einen Bug fixen, der Probleme im KI-Verhalten macht, dann kann dadurch ein unerwünschter Nebeneffekt für sieben andere Spiele [Addons] entstehen. Dann weckt man einen schlafenden Bug in einem Bereich, der seit 2008 reibungslos funktioniert, weil die Schwäche im Code nie an die Oberfläche trat.„

Ein erster Hotfix wurde seitens Blizzard allerdings schon aufgespielt. Bis zum offiziellen Release von Battle for Azeroth am 14. August, werden sicher noch welche folgen.

Quelle: Blizzard