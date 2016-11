Warner Bros Pictures hat heute den ersten offiziellen Trailer zu Wonder Woman veröffentlicht.

Wieder mit von der Partie ist die wunderschöne Schauspielerin Gal Gadot, welche als Wonder Woman erstmalig in Batman Vs Superman: Dawn Of Justice ihren Auftritt hatte.

Dianas(Wonder Woman) Aufbruch aus der Amazonen Insel werden wir im Sommer 2017 in den Kinos miterleben dürfen.

Quelle: Youtube/Warner Bros