Wolfenstein II: The New Colossus – Trailer „Erdbeermilch“

Da fragt man sich doch im ersten Moment: Was zum Geier hat ein Action-Shooter wie Wolfenstein II: The New Colossus mit dem Thema Erdbeermilch zu tun. Zum Glück bekommen wir die Antwort im neuen Trailer.

Schon doof, wenn man gerade mal eine Pause machen möchte und dann der Kommandant vom Generalstab verlangt wird. Eigentlich wollte er doch nur seine Erdbeermilch genießen, aber daraus wird wohl nichts. Das und noch viele weitere Szenen, in denen es natürlich blutig wie üblich zugeht, können wir im neuen Trailer zu Wolfenstein II: The New Colossus bewundern.

Das Spiel erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.