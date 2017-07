Wolfenstein II: The New Colossus – Neuer Trailer

Eines muss man Bethesda und MachineGames lassen: Die Trailer für Wolfenstein II: The New Colossus sind etrem kreativ. So auch der neueste Trailer mit dem Untertitel „German … or Else!“

Dabei ist „German … or Else!“ eine fiktive Gameshow, die nach amerikanischem Vorbild gestaltet wurde. Das Publikum feuert die Kontrahenten an, während diese sich daran versuchen, deutsche Wörter bestmöglich auszusprechen. Später im Trailer sehen wir dann auch noch einige Passagen direkt aus dem Spiel.

Wolfenstein II: The New Colossus wird für PC, PS4 und Xbox One am 27. Oktober diesen Jahres erscheinen.