Willkommen in der Welt von Sakura Wars

Vom großen Glockenturm auf dem Bahnhof Ginza, der die Skyline der Stadt dominiert, bis zum faszinierenden Kaiserlichen Theater im Herzen Tokios strahlt Sakura Wars eine Welt aus, die reich an historischen Inspirationen ist und mit fantastischer Steampunk-Technologie angereichert wurde. Die Taisho-Ära ist für Japan eine Zeit des Wohlstands und des Optimismus, eine Schnittstelle zwischen östlichen und westlichen Kulturen, die einen lebendigen Rahmen schafft, um den Mantel von Seijuro Kamiyama zu übernehmen und die Kaiserliche Kampftruppe wieder zum Ruhm zu bringen!



Sakura Wars ist ein Neustart, der viele der Merkmale beibehält, die die Genre-definierende Serie in Japan zu einem solchen Hit gemacht haben, darunter eine poetische Vision, eine starke Besetzung und eine fesselnde Geschichte voller Intrigen, Action und Romantik. Unser neuester Trailer stellt diese Darstellung der Tokioter 1940er Jahre in den Mittelpunkt und stellt die Mission, das Team und die Aufgabe, das Theater wieder zum Ruhm zu führen vor.



Zu den physischen Editionen von Sakura Wars gehören ein Wendecover mit dem originalen japanischen Cover für das Spiel sowie ein Aufkleberset mit der Hauptbesetzung des Spiels. Das Spiel bietet japanische Sprachausgabe mit Untertiteln in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.



Sakura Wars steht am 28. April 2020 auf der PlayStation 4 im Mittelpunkt. Weitere Informationen zu unserer digitalen Version von PlayStation 4 folgen in Kürze! Weitere Informationen finden Sie in unserem neuesten Trailer. Besuchen Sie auch die offizielle Website: https://games.sega.com/sakurawars/.



Sakura Wars-Features



Die immersivste Geschichte aller Zeiten: Der Spieler wird im Laufe seines Abenteuers mit vielen einzigartigen Charakteren interagieren. Durch das „LIPS-Dialogsystem“ ist es nicht nur entscheidend, was für eine Antwort der Spieler gibt, sondern auch, wie diese übermittelt wird. Das Verhältnis zu den anderen Charakteren hat Einfluss auf das Geschehene auf und außerhalb des Schlachtfeldes.

Ein belohnendes Kampfsystem: Ihre Verbindungen zu Teammitgliedern fließen in den energiegeladenen Kampf mit actiongeladenen, riesigen dampfbetriebenen Mechs ein.



Eine atemberaubende Anime-Produktion: Eine spannende Geschichte mit wahnsinnig schön animierten Zwischensequenzen, die keine Wünsche offenlässt.



Main Charakter Design: Tite Kubo

Guest Charakter design: Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima

Cast: Yohei Azakami, Ayane Sakura, Maaya Uchida, Hibiku Yamamura, Ayaka Fukuhara, Saori Hayami, Yuuichiro Umehara, Sumire Uesaka, Nobunaga Shimazaki, Manami Numakura, Nana Mizuki, Rie Kugimiya



Hauptcharaktere:



Seijuro Kamiyama VO: Yohei Azakami

Der ehemalige Kapitän eines Hilfsschiffs der Marine wurde der Kaiserlichen Kampftruppe zugeteilt, um die Reformation der Blumendivision zu überwachen.



Sakura Amamiya VO: Ayane Sakura

Eine junge Bühnenkünstlerin, die sich der Blumendivision anschloss, um in die Fußstapfen ihres Idols, des einstigen Megastars Sakura Shinguji (Star der ursprünglichen Trilogie), zu treten. Sie ist fest davon überzeugt, Tokio zu verteidigen und die Stimmung in der Bevölkerung zu heben, und betet eindringlich, dass das Theater irgendwann wieder zu seinem früheren Glanz zurückkehren wird.



Hatsuho Shinonome VO: Maaya Uchida

Eine Schreinjungfer, deren Schönheit Besucher zum historischen Shinonome-Schrein ihrer Familie zieht. Sie wurde in den Arbeitervierteln im Zentrum Tokios geboren und ist ein wahres Kind der Stadt, das ihre Leute, ihre Feste und alle in der Hauptstadt liebt. Trotz ihres frechen Äußeren ist sie eine verlässliche Kameradin.



Clarissa “Claris” Snowflake VO: Saori Hayami

Ein süßes, intellektuelles Mädchen aus Luxemburg, das immer die Nase in einem Buch hat. Ihre wilde Neugier für die Welt treibt sie dazu, jeden Tag zu lesen und über alle Arten von Themen zu lernen.



Azami Mochizuki VO: Hibiku Yamamura

Als Nachkommin des Mochizuki-Ninjaklans zeigte sie bereits in jungen Jahren eine enorme Begabung für Kampfkunst, Kampftaktiken und Waffenhandhabung. Dank der strengen Ausbildung, die sie ihr ganzes Leben lang absolviert hat, glaubt sie zweifelsohne an die 108 Dorfregeln, die von ihrem Klan weitergegeben wurden, und bemüht sich, ihnen jederzeit Folge zu leisten.



Anastasia Palma VO: Ayaka Fukuhara

Star der europäischen Bühne, der aus Griechenland stammt. Sie wechselte kürzlich zur Tokyo Revue, nachdem sie einige Zeit in verschiedenen Revuen auf der ganzen Welt verbracht hatte. Als Sängerin und Schauspielerin von Weltrang hat sie das Charisma und Selbstvertrauen, alles zu spielen, vom männlichen Hauptdarsteller bis zur bezaubernden Verführerin.

Quelle: (PM)