When Ski Lifts Go Wrong – Für PC und Switch erschienen

Der spaßige Konstruktionsrätselspaß When Ski Lifts Go Wrong von Curve Digital und Hugecalf Studios verlässt heute den Steam Early Access. Nach der Indie-Highlights-Präsentation von Nintendo Europa ist die Nintendo Switch Edition von When Ski Lifts Go Wrong ebenfalls ab sofort im Nintendo Switch eShop verfügbar. Beide Versionen kosten 14,99 Euro und erscheinen mit einem 15% Rabatt – es gab also nie einen besseren Zeitpunkt, die Skipisten unsicher zu machen.

When Ski Lifts Go Wrong verbindet den Spaß von Konstruktion mit den boshaften Missgeschicken, wenn man nichtsahnende Sportfans in ihren Untergang schickt. Begleitend zum Launch der Vollversion wurden neue Sommerumgebungen zum Spiel hinzugefügt, womit die Anzahl der Level auf über 100 ansteigt. Zusätzlich gibt es neue Fahrzeuge wie Motorrad und Fahrrad, sowie noch mehr Musik, neue Achievements, Steam Sammelkarten und einige Fehlerbehebungen.

Die Nintendo Switch-Version enthält schon alle Inhalte und Verbesserungen der kommerziellen Steam-Launch-Version. Zusätzlich bietet die Version auf Nintendo Switch Unterstützung für den Touchscreen und nutzt die Screenshot- und Videomöglichkeiten des Capture-Buttons der Switch voll aus. Auf dem PC gibt es Features zum Export von MP4-Videos und GIFs, damit man seine verrücktesten Momente im Spiel mit Freunden auf allen Plattformen teilen kann.

