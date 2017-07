What Remains of Edith Finch – Ab Mittwoch für Xbox One

Ab Mittwoch, dem 19. Juli, dürfen endlich auch Besitzer einer Xbox One zum Kassenschlager What Remains of Edith Finch greifen. Giant Sparrow, die Macher u.A. von Unfinished Swan, legen somit also für die Xbox’ler nach, nachdem das Spiel für PS4 und PC bereits erschienen ist.

What Remains of Edith Finch gilt als hochgelobtes Meisterwerk von Giant Sparrow. Im Spiel selbst erlebt ihr eine skurrile interaktive Reise und macht euch auf Spurensuche, wie und warum eure Familie unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Wer auf unkonventionelle Spielerfahrungen abfährt, der darf sich das Spiel keinesfalls entgehen lassen.

Weitere Infos zu What Remains of Edith Finch findet ihr auf der offiziellen Webseite.