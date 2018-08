Weltpremiere auf der Gamescom 2018: Edna kehrt zurück

Edna & Harvey: The Breakout – 10th Anniversary Edition

Das preisgekrönte Erstlingswerk von den Machern der Adventures „Deponia“ und „The Whispered World“ kehrt zum Jubiläum zurück. In der „Edna & Harvey: The Breakout – 10th Anniversary Edition“ kann der Spieler zwischen der neuen und altbekannten Grafik zu jederzeit wechseln.

Begleite Edna und ihren sprechenden Stoffhasen Harvey bei der Flucht aus ihrer Gummizelle. Eine bizarre Reise quer durch die Irrenanstalt und darüber hinaus. Zu Beginn wacht die junge Edna ohne jede Erinnerung an ihre Vergangenheit in der Gummizelle einer Nervenheilanstalt auf. Sie hat nicht die leiseste Ahnung wie sie dort gelandet ist, doch eines ist sicher: Sie will raus! Immerhin fühlt sie sich geistig vollkommen gesund – und ihr sprechender Stoffhase Harvey ist ganz ihrer Meinung. Gemeinsam wagen sie die Flucht und treffen dabei auf äußerst skurrile Mitinsassen – vom Mann im Bienenkostüm bis zu den pseudo siamesischen Zwillingen Hoti und Moti. Doch Dr. Marcel, der Leiter des Sanatoriums, lässt nichts unversucht, Edna bei ihrer Flucht aufzuhalten. Was hat er bloß mit ihr vor? Und warum wurde ihr Gedächtnis gelöscht? Nach und nach erlangt Edna die Erinnerung an die Zeit vor ihrem Aufenthalt in der Zelle zurück …

„Edna & Harvey: The Breakout – 10th Anniversary Edition“ erscheint 2019 auf PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Witch It

„Witch It“ ist ein Multiplayer „Hide & Seek“ Spiel, bei dem zwei Teams gegeneinander antreten: Mutige Jäger suchen heimlichtuerische Hexen in einer humorvollen, magischen Welt. Die Hexen verteilen sich auf der Karte und verwandeln sich in beliebige Gegenstände. Die Jäger schwärmen und nutzen allerlei Hilfsmittel, um die Hexen aufzuspüren. Bei der letzten Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises, wurde Witch It mit dem „Most Wanted“ Award ausgezeichnet.

„Witch It“ ist als Early Access Game auf Steam bereits erhätlich.

State of Mind

„State of Mind“ ist ein futuristischer Thriller über Transhumanismus. Das Spiel erzählt von Isolation und Identität, von Trennung und Wiedervereinigung in einer zukünftigen Welt, die tief gespalten ist zwischen realer Dystopie und virtuellem Utopia.

„State of Mind“ erscheint am 15. August für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Die Jubiläumsversion von Edna bricht aus ist auf dem Indie Arena Booth anspielbar