Watch_Dogs 2 – Hier kommt der Launch-Trailer

Zum guten Ruf gehört es, dass kurz vor der Veröffentlichung eines Spiels der entsprechende Launch-Trailer veröffentlicht wird. In diesem Falle folgt auch Watch_Dogs 2 der Tradition, das am 15.November, also bereits nächste Woche, erscheint.

Watch_Dogs 2 spielt in San Francisco. Als Mitglied der Hackergruppe DedSec schlüpfen wir in die Rolle des jungen Marcus Holloway und planen den größten Cyberangriff der modernen Neuzeit.