Watch Dogs Legion vorgestellt

Ubisoft gab heute während der Electronic Entertainment Expo (E3) bekannt, dass Watch Dogs: Legion, der neueste Teil der Blockbuster Marke Watch Dogs, am 6. März 2020 weltweit für PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X sowie Windows PC erscheint. Watch Dogs: Legion wird außerdem auch auf der New Generation Gaming–Plattform Stadia verfügbar sein.

In naher Zukunft steht London vor dem Untergang: Die Menschen werden von einem allgegenwärtigen Überwachungsstaat unterdrückt, in dem korrupte private Militärfirmen die Straßen kontrollieren und ein mächtiges Verbrechersyndikat Jagd auf die Schwachen macht. In Watch Dogs: Legion bauen die Spieler einen Widerstand auf und kämpfen gegen die Entstehung eines autoritären Regimes.

Dank „Play as Anyone“, einer noch nie dagewesenen Gameplay-Innovation von Ubisoft Toronto*, dem Studio hinter Watch Dogs: Legion, haben die Spieler die Freiheit, in der offenen Spielwelt in die Haut jedes Londoners zu schlüpfen. Jeder Bewohner wird vollständig simuliert und besitzt ein eigenständiges Leben sowie eine Hintergrundgeschichte. Die Spieler können ausnahmslos jede Figur aus der gesamten Bevölkerung in ihr Team aufnehmen. Vom MI6-Agent, Faustkämpfer, brillanter Hacker, illegaler Street Racer, aufstrebender Fußball-Star bis hin zum Social Media-Influencer – jeder kann sich dem Widerstand anschließen und zum Helden der Geschichte werden.