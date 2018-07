WarioWare Gold – Spielbare Demo veröffentlicht

Am 27. Juli ist es so weit und WarioWare Gold erscheint exklusiv für Nintendo 3DS. Wer es nicht erwarten kann, sich mit Marios fiesem Antagonisten Wario ins Abenteuer zu stürzen, darf sich aber schon jetzt freuen: Heute erschien ganz überraschend eine spielbare Demo im Nintendo eShop.

Minispiele für das ganze Jahr

In WarioWare Gold kämpfen Spieler sich durch über 300 lustige Minispiele. Dabei wird es sowohl einen Story-Modus, als auch weitere begrenzte Modi zur Auswahl geben.

„WarioWare Gold erzählt eine völlig neue Story, die komplett vertont wurde – in Deutsch und vier weiteren Sprachen. In der Hauptrolle: der liebenswerte Schurke Wario. An seiner Seite: ein Staraufgebot an weiteren schrägen Charakteren. Einen ganzen Tag lang hat Wario in Luxeville nach Schätzen gesucht und dabei ein merkwürdiges Artefakt gefunden. Nun will er nur noch nach Hause, etwas futtern und sich beim Videospielen entspannen. Doch, oh Schreck, sein ganzes Geld ist weg. Also überredet er ein paar alte Kumpel, Videospiele für ihn zu erfinden. Der Plan: Im Diamantstadion die Spiele im Rahmen des Wario-Pott zu organisieren und damit ordentlich Kasse zu machen.“

Der Trailer sieht schon einmal vielversprechend aus:

Du bist eher der Mario-Fan? Kein Problem, denn auch er bekommt auf der Switch ein Upgrade.