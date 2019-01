Warhammer Age of Sigmar: Champions – Erschient für PC und Switch

PlayFusion und Games Workshop haben eine Allianz geschlossen, um das erfolgreiche Trading-Kartenspiel Warhammer Age of Sigmar: Champions auf Nintendo Switch und via Steam PC/Mac zu veröffentlichen. Mit dem überwältigenden Erfolg des physischen und digitalen Spiels, mit 20.000.000 verkauften physischen Karten und über 1.000.000 gespielten digitalen Spielen überzeugt, wimmelt es in den Mortal Realms nur so von Champions, die es herauszufordern gilt.

Warhammer Age of Sigmar: Champions ist ein modernes Sammelkartenspiel, das ein verbindendes Spielerlebnis bietet; durch die Mischung von physischen und digitalen Kartensammlungen können die Spieler physische Karten in Ihre Sammlung einscannen, um sie einzufordern und mit ihnen das Schlachtfeld zu erobern.

Nimm die individuell gefertigten Decks von einer der vier großen Allianzen und fordere Freund oder Feind auf der ganzen Welt und auf allen Plattformen heraus! Spiele auf Nintendo Switch oder nimm eine Mouse und kampfbereite Decks – und kämpfe gegen Gegner auf allen unterstützten Geräten.

Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite: Link