Warhammer Age of Sigmar: Champions ab heute für Nintendo Switch

PlayFusion und Games Workshop freuen sich ankündigen zu dürfen, dass das erfolgreiche Trading Card Game: Warhammer Age of Sigmar: Champions ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar ist!

Warhammer Age of Sigmar: Champions bringt eine echte Plattformneuheit für das beliebte TCG-Genre – Als moderne Variante von Sammelkartenspielen ermöglicht es ein echtes Cross-Play zwischen digitalen und physischen Versionen. Die Spieler können physische Karten in ihre Sammlung scannen, um sie so zu beanspruchen und auf das Schlachtfeld zu bringen.

Nutzen Sie die maßgeschneiderten Decks aus einer der vier großen Allianzen und fordern Sie Freund oder Feind auf der ganzen Welt und auf allen Plattformen heraus! Die Nintendo Switch-Version unterstützt dabei vollständiges Crossplay mit Steam und mobilen Geräten. Spieler können Warhammer Age of Sigmar: Champions unterwegs mit Joy-Con und Touchscreen-Unterstützung genießen oder einfach zu Hause spielen!

“„Die Resonanz auf das physische und digitale Spiel war bereits unglaublich, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie es zu neuen Höhen aufsteigt“, sagte Mark Gehard, CEO und Mitbegründer von PlayFusion. „Mit der bevorstehenden Veröffentlichung unserer Set-3-Karten in Savagery und einer ganzen Reihe neuer Features wie Arena of Echoes und Realm Trials wird es immer etwas Neues zu entdecken geben. Und jetzt wird es eine viel größere Community geben, mit der man es entdecken kann.“

Der Launch der Nintendo Switch-Version bringt Spielern mit Realm Trials ein brandneues, riesiges Einzelspieler-Abenteuer. In dutzenden Stunden an Inhalten werden Spieler legendäre Schlachten schlagen, um die Mortal Realms zu erobern! Darüber hinaus können die Spieler im neuen Modus: Arena of Echoes eine ganz neue Art des Kampfes erleben.

Die Spieler wählen aus zwei gegebenen Allianzen und stellen ihre eigenen Decks aus einer zufälligen Auswahl an Karten zusammen. Damit kämpfen sie sich dann durch eine Reihe von Ligarunden, um Zugang zum Preis-Gauntlet zu erhalten. Doch wer verliert, fällt durch die Ränge und beendet damit seinen Lauf!

Realm Trials und Arena of Echoes schließen sich einer Reihe von Erzählkampagnen, verschiedenen Spielmodi wie Ranked und Casual Play sowie saisonalen Ranglisten und Herausforderungen an.

Besucht http://www.warhammerchampions.com/ für weitere Informationen.

Quelle: Games Workshop Pressemitteilung